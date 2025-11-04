El motivo por el que David Beckham ingresó a la realeza: que reconocimiento le dieron

El exfutbolista y empresario, fue reconocido por el rey Carlos III como parte de la realeza británica.

Convertir a David Beckham en caballero de la Orden del Imperio Británico, la más alta distinción que puede recibir por parte de la realeza un ciudadano británico dentro de la orden de caballería fundada en 1917 por el rey Jorge V, era una idea que llevaba más de una década sobre la mesa.

La confirmación oficial llegó el pasado 14 de junio, de hecho la primera ovación la recibió por parte del público durante un partido en Wimbledon, pero ha sido este martes, en el imponente Castillo de Windsor, cuando el rey Carlos III ha citado a Sir David Beckham para su investidura. En una ceremonia de aire medieval, el monarca ha pasado su espada por los hombros del exfutbolista, sellando así su entrada en la historia.

El futbolista, bastante emocionado, ha llegado al castillo acompañado por su mujer, cuyo nombramiento de caballería le convierte a ella de forma automática en Lady Beckham. La ceremonia de por sí es breve, pero el rey Carlos III tenía ganas de hablar con el agasajado.

David Beckham fue declarado caballero la Orden del Imperio Británico Por un motivo o por otro, a David Beckham el título de caballero se le ha venido atascando. Su nombre sonó por primera vez en el año 2011 por el trabajo que hizo para asegurarse que los Juegos Olímpicos fueran a Londres en el año 2012, pero entonces saltó un tema sobre evasión fiscal en el deporte y su nombre, igual que el de otras estrellas, salió a la palestra por motivos poco nobles.