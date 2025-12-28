El periodista David Kavlin sufrió dos infartos y fue operado de urgencia: cómo evoluciona su salud

El conductor tuvo su primer ataque este domingo mientras realizaba actividades en su club. El segundo episodio sucedió en la ambulancia, donde fue estabilizado antes de llegar a la clínica de San Isidro.

Este domingo se conoció una preocupante noticia sobre la salud de David Kavlin, el periodista que ganó notoriedad en los Martín Fierros tras su discurso contra el antisemitismo. Kavlin fue internado de urgencia tras sufrir un infarto durante la mañana mientras se encontraba haciendo actividades en su club.

Tras ello, fue trasladado de urgencia en ambulancia donde sufrió otro paro cardíaco. Sin embargo, con el correr de las horas llegaron buenas noticias. En los últimos minutos se confirmó que atraviesa un proceso de recuperación y se encuentra fuera de peligro luego de que le colocaran dos stent, informó A24.

David Kavlin fue estabilizado y operado Según Noticias Argentinas, Kavlin sufrió el primero de los ataques y de inmediato fue trasladado a una clínica de San Isidro. Durante el traslado, el periodista que encabeza uno de los noticieros de canal 9 sufrió el segundo infarto, aunque lo pudieron estabilizar.

Al llegar al centro asistencial fue operado de urgencia para colocarle dos stents. Allegados a Kavlin y la cuenta de X de LAM señalaron que se encuentra estable y fuera de peligro tras la intervención.

El periodista ganó a fines de septiembre el premio Martín Fierro como mejor Panelista de la televisión abierta y al recibir la estatuilla dio emotivo discurso contra el antisemitismo, al tiempo que este año también publicó el libro “(Nos gritan) Judíos de Mierda”.