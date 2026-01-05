Vecinos y policías son investigados por la muerte del presunto ladrón que protagonizó horas frenéticas

La Fiscalía de Homicidios Investiga la muerte de un presunto ladrón que, esta madrugada habría sido detenido por los vecinos del barrio San Antonio de Maipú y que murió cuando se los policías lo estaban arrestando .

Según los informes del Ministerio de Seguridad y Justicia, cerca de las 4.30, ingresó un llamado a la línea de emergencia 911 denunciando que los vecinos del barrio San Antonio habían retenido a un ladrón en la esquina de Ituzaingó y Malvinas Argentinas.

Cuando llegó el primer móvil al lugar, encontraron con un vecino de 46 años que les explicó a los uniformados que un hombre había entrado en su casa y que luego el sujeto escapó del lugar ganando los techos y, desde ahí entró en la casa de otro vecinos, rompiendo algunas aberturas que tenían vidrios, por lo que sufrió algunas lesiones cortantes.

El presunto ladrón había sido neutralizado por los propios vecinos para entregarlo a la Policía. Cuando los uniformados intentaron detenerlo, el hombre se resistió al arresto y, según el informe policial, lesionó a dos efectivos que llevaban adelante el procedimiento.

La situación terminó con el hombre –cuya identidad no se conoce- descompensado por lo que se convocó una ambulancia del SEC. El médico que llegó al lugar le realizó maniobras de RCP, pero luego determinó que había fallecido.

El caso, inicialmente quedó bajo la órbita del fiscal Ricardo Iturbide, quien dispuso que interviniera personal de la Unidad Investigativa y del Policía Científica para realizar los primeros pasos de la investigación y de la pericia de caso, respectivamente, además de otras medidas de rigor.

El caso pasó luego al a fiscal de Homicidios Claudia Ríos, quien por estas horas comenzó a tomar declaración a vecinos que fueron testigos del arresto y también a los policías que habrían participado del procedimiento y si ese procedimiento terminó en el barrio San Antonio o en la comisaría a la que habría sido trasladado.

Los envasadores esperan también el adelanto de la pericia del Cuerpo Médico Forense para conocer cuál fue la causa de muerte para avanzar sobre la investigación.