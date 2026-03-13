Joan Manuel Serrat, doctor Honoris Causa por la UNCuyo: crónica de un mediodía emotivo y combativo

Encuentro con Joan Manuel Serrat, en palabra y música: "El mundo está lleno de fisuras, que los tiranos aprovechan"

Joan Manuel Serrat , el legendario cantautor catalán de 82 años y autor, entre otras obras, de "Fiesta" (de donde pertenece la frase con que arranca esta crónica en una versión desprolijamente adaptada) fue declarado doctor Honoris Causa en la UNCuyo .

El acto -o "la Fiesta" , parafraseando al Nano- tuvo lugar durante el mediodía de este viernes, 13 de marzo, en la Nave UNCuyo (Ciudad de Mendoza) y contó con pasajes muy emotivos , como -por ejemplo- cuando Serrat se conmovió y refregó los ojos al ver en pantalla gigante un video donde se lo ve (y oye) cantando "Padre", acompañado por fotos donde posa con grandes amigos . O cuando la profesora Mónica Pacheco , al dedicarle unas palabras, cerró su discurso con el fragmento final de "Aquellas pequeñas cosas" .

"Esas pequeñas cosas que el viento arrastra allá o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que... Lloremos cuando nadie nos ve" , cerró Pacheco cantando e invitando al auditorio a hacerlo. Y, desde su butaca en primera fila, Serrat acompañó cantando su propia pieza, visiblemente emocionado .

" Y recordar también en este acto, quiero, a los que no están; los que se han ido quedando en el camino. Un recuerdo muy especial para mi amigo, mi hermano Joaquín Lavado -el Quino- al cual echo especialmente de menos en un día tan importante para él y para mí ", dedicó Joan Manuel Serrat al cierre de su primer discurso como doctor Honoris Causa de la UNCuyo y en otro de los momentos más emotivos del mediodía.

Hoy fue un gran día

Pasadas las 13:30 del viernes, Serrat fue condecorado con el diploma y la medalla con que la UNCuyo le otorgó el doctorado Honoris Causa con mención especial al mérito político-cultural. Se trata de la máxima distinción que cualquier casa de estudios puede entregar a cualquier persona a nivel mundial.

Embed 12:30, el Nano entra a la sala de la Nave @UNCUYO y la gente lo recibe aplaudiendo de pie (como lo merece).

“Gracias, maestro!”, le grita una mujer desde las butacas…

Joan Manuel Serrat recibe el Doctorado Honoris Causa de la UNCuyo pic.twitter.com/NXybVlpENO — Nacho de la Rosa (@nacho_delarosa) March 13, 2026

Una hora antes, a las 12:30 y con la sala de la Nave UNCuyo colmada, el cantautor había salido a escena. Un cerrado, interminable y merecido aplauso de pie le dio la bienvenida al Nano quien, tras ser saludado por las autoridades universitarias -la rectora Esther Sánchez y el vicerrector Gabriel Fidel- y políticas -la vicegobernadora Hebe Casado, quien se encuentra en funciones de gobernadora-, se sentó en la primera fila.

La primera sorpresa del mediodía -para Serrat y para todo el auditorio- llegó de la mano (y las guitarras) de los músicos Lisandro Bertín y Laureano Busse, quienes ingresaron recorriendo los pasillos de la sala e interpretando, a modo de serenata de bienvenida. una infaltable tonada mendocina.

Ya en escena, los artistas le dedicaron al maestro (así lo llamaron ellos mismos y las tantas voces que, desde el anonimato del público, lo vitorearon) dos tonadas más, una con cogollo incluido. En el recitado, Bertín y Busse comprometieron al catalán a invitarles un vino, tal y como lo indica la tradición como forma de retribuir el cogollo. Y la segunda de las tonadas fue bailada, en vivo, por otros dos artistas en la sala.

Serrat 7 Joan Manuel Serrat, doctor Honoris Causa por la UNCuyo: crónica de un mediodía emotivo y combativo Foto: Gentileza UNCuyo

Luego fue el momento de un nuevo homenaje, esta vez por medio de un video preparado especialmente para agasajar al cantante. Allí fue precisamente donde se lo vio -de joven y de no tan joven- cantando "Padre". Y también en fotografías históricas con Quino, con Roberto Fontanarrosa, con Estela de Carlotto y con Les Luthiers. También se pudo ver en el video a distintas personas -de esas que son héroes anónimos y se desloman cada día en su trabajo- agradeciéndole -una vez más- al "maestro".

“Hoy si puede ser un gran día, y desde la UNCuyo hemos decidido no dejarlo escapar”, sintetizó la rectora en la antesala de la entrega del título; una vez más, citando una de las obras de Serrat.

Embed Joan Manuel Serrat ya es doctor honoris causa de la @UNCUYO pic.twitter.com/69UGXMzEay — Nacho de la Rosa (@nacho_delarosa) March 13, 2026

"En la UNCuyo nos sentimos muy honrados por la visita y por lo que significa Serrat para la sociedad y la universidad, él es un defensor de los valores de la universidad y es muy importante que haya decidido venir hoy, estar presente y poder otorgarle la máxima distinción que es el Honoris Causa" había resumido antes del acto la rectora Esther Sánchez.

En ese sentido, destacó que tanto el artista la manera en que las universidades públicas trabajan en la defensa del ambiente, de la dignidad humana y el desarrollo sostenible.

Serrat 5 Serrat Honoris Causa Foto: gentileza UNCuyo

"En 2024 comenzamos a hacer las gestiones para contactarlo e invitarlo, y él nos dijo que le hacía mucha ilusión venir a Mendoza y recibirlo. Pero nos comentó que le significaba un esfuerzo, porque ya no hacía viajes muy largos", destacó Sánchez. Y agregó que fue el propio cantautor quien decidió cuando venir a Mendoza.

El memorable discurso de Joan Manuel Serrat tras recibir el doctorado Honoris Causa en la UNCuyo

Para el final de la "fiesta", quedó lo mejor. Porque Serrat caminó hacia el atril y, durante casi media hora, se dirigió a los mendocinos y mendocinas. Durante sus palabras, el Nano habló de la importancia de entender a la vida desde la óptica del vino -aunque no necesariamente como consumidor, sino como todo un símbolo-.

Embed

Además reivindicó el cuidado del ambiente, de la democracia (a la que consideró uno de los bienes más preciados de la humanidad) y de levantar las banderas de aquello que más incomoda al poder.

Serrat 3

Pasadas las 14:30, luego de más de 25 minutos de discurso y ante un ensordecedor aplauso de todo el auditorio -más enérgico aún que el de recibimiento-, Serrat regresó a su silla. Porque, como él mismo canta -también en fiesta (y una vez más con la atribución de adaptar la letra)-... "Vamos bajando la cuesta, que arriba en Mendoza se acabó la fiesta".