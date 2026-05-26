Por qué siempre deberías colgar una toalla en la puerta de tu habitación de hotel

Dormir en un hotel con comodidad y descanso es una ventaja, pero también implica tomar algunas precauciones básicas para proteger pertenencias y evitar situaciones incómodas. Más allá de utilizar la caja fuerte o verificar los cierres, algunos viajeros experimentados comenzaron a aplicar métodos caseros en la puerta que ganaron popularidad por su sencillez.

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Uno de los más comentados consiste en colgar una toalla sobre la manija interior de la puerta. Aunque parece un gesto sin importancia, este pequeño detalle puede interferir con ciertas técnicas empleadas para manipular puertas desde el exterior y convertirse en una medida adicional de seguridad.

Este truco no reemplaza las cerraduras de seguridad ni los seguros internos.

La idea detrás de este método es bastante simple. Algunos delincuentes utilizan herramientas largas o varillas para intentar accionar la manija de la puerta desde afuera, especialmente en puertas que poseen cierto espacio inferior o mecanismos vulnerables.

Al colocar una toalla sobre la manija interior, se dificulta que esa técnica funcione correctamente. La tela genera resistencia, bloquea parcialmente el movimiento y complica la maniobra de quienes intentan abrir la puerta sin autorización.

Cómo aplicar este truco correctamente con solo una toalla

Tomá una toalla seca y doblala ligeramente. Colocala sobre la manija o pomo interior de la puerta. Ajustala para que quede firme y cubra bien el mecanismo. Verificá que la puerta siga cerrando correctamente desde adentro.

El truco de la taza: otra medida casera para detectar movimientos

Además de la toalla, existe otro método muy difundido entre viajeros frecuentes: colgar una taza o vaso metálico en la manija de la puerta. El objetivo no es bloquear la entrada, sino generar ruido en caso de que alguien intente abrirla durante la noche.

Si una persona mueve el pomo desde afuera, la taza caerá al piso y producirá un sonido fuerte que puede despertar al huésped y alertar sobre un posible intento de ingreso.

Cómo hacerlo paso a paso

Colocá el vaso o taza en equilibrio sobre la manija interior. Asegurá de que quede apenas sostenida. Mantenela allí durante la noche o cuando se esté descansando. Si alguien mueve la puerta, el objeto caerá automáticamente y hará ruido.

truco para puerta de hotel Es una forma rápida y simple de añadir tranquilidad durante la estadía. WEB

Aunque los hoteles cuentan con sistemas de seguridad, nunca está de más adoptar precauciones adicionales cuando se duerme fuera de casa.