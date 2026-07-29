Mientras en alta montaña siguen las nevadas, se viene el Zonda al llano y máxima de 25°

La postal meteorológica de Mendoza volverá a mostrar dos realidades completamente opuestas. Mientras en el Gran Mendoza el ingreso del viento Zonda elevará las temperaturas a valores propios de la primavera, en la alta montaña persistirán las nevadas y las bajas temperaturas que mantienen inhabilitado el principal corredor internacional con Chile.

Evacuaron a otras tres personas en Alta Montaña: el total de trasladados llegó a 104

Nevadas en alta montaña: abren una brecha sanitaria hacia Las Cuevas y habilitan el tránsito hasta Penitentes

El Paso Internacional Cristo Redentor llegará este miércoles a 16 días consecutivos cerrado , una situación que continúa afectando el tránsito de particulares, turistas y especialmente del transporte de cargas entre Argentina y Chile.

El reporte del Sistema Integrado Cristo Redentor confirmó que el corredor permanece "cerrado hasta nuevo aviso" , con temperaturas bajo cero en toda la alta montaña. Durante la mañana de este miércoles se registraban 2°C en Uspallata, -6°C en Punta de Vacas, -10°C en Puente del Inca y -11°C en Las Cuevas , un escenario que dificulta cualquier posibilidad de habilitación.

A las bajas temperaturas se suma un pronóstico que no ofrece alivio inmediato. Para este miércoles se esperan nevadas leves en toda la zona cordillerana, el jueves continuarán las precipitaciones débiles y el viernes se prevén nevadas moderadas , lo que obligará a mantener un monitoreo permanente de las condiciones de la ruta internacional.

En contraste, el tiempo cambiará de manera significativa en el área metropolitana de Mendoza. Tras una máxima prevista de 16°C para este miércoles y 20°C para el jueves , el viernes ingresará viento Zonda al llano, impulsando la temperatura hasta 25°C .

Este fenómeno generará un marcado contraste entre la cordillera y los oasis del norte provincial: mientras en la montaña continuará el temporal de nieve con temperaturas muy por debajo de cero, en el Gran Mendoza el ambiente será cálido, seco y con ráfagas características del Zonda.

Pronóstico extendido Mendoza

Miércoles 29

Mayormente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados a leves del sector sur. Nevadas leves en cordillera.

Máxima: 16°C | Mínima: 5°C

Jueves 30

Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Precipitaciones débiles en cordillera.

Máxima: 20°C | Mínima: 7°C

Viernes 31

Parcial nublado con ascenso de la temperatura. Viento zonda en el llano. Nevadas moderadas en cordillera.

Máxima: 25°C | Mínima: 5°C