Evacuaron a otras tres personas en Alta Montaña: el total de trasladados llegó a 104

Tres mendocinos fueron evacuados este lunes desde Punta de Vacas como parte del operativo de asistencia. Ya no contaba con los insumos básicos, gas, leña ni dinero.

Cientos de mendocinos conviven y lidian todos los días con las bajas temperaturas, la nieve y el viento enAlta Montaña. En este caso, tres personas adultas fueron evacuadas este lunes desde Punta de Vacas como parte del operativo de asistencia que se desarrolla en la zona.

Con este nuevo traslado, el número total de evacuados ascendió a 104 en medio de uno de los temporales más intensos de los últimos años. Según está pronosticado, continuará durante -al menos- 3 días más, y hay quienes sostienen que no dará tregua hasta el 2 de agosto.

Desde el 15 de julio, que se registraron las primeras nevadas en el corredor internacional y hasta la fecha ya se han acumulado más de 3 metros de nieve en algunas zonas de Las Cuevas e inmediaciones.

Evacuados: sin gas, sin leña y ni dinero Los últimos evacuados fueron llevados en un vehículo de Coordinación hasta la terminal de ómnibus de Uspallata. Según informó el comisario Mario Lucero, la medida se tomó porque las personas ya no contaban con insumos básicos, gas, leña ni dinero para quedarse en el lugar.

El operativo de evacuación continúa bajo la coordinación de las autoridades, que mantienen el seguimiento de la situación en la zona cordillerana ante las dificultades que atraviesan los habitantes y viajeros afectados.