Ranking nacional: cómo le fue a Cornejo y qué intendente mendocino se ubicó en el primer puesto

La consultora CB Consultora publicó su primera encuesta de 2026 sobre la imagen de gobernadores e intendentes de capitales y principales ciudades del país. El relevamiento arrojó movimientos en el ranking nacional , con novedades para los dirigentes mendocinos, especialmente en la categoría de jefes comunales.

En el segmento de gobernadores, Alfredo Cornejo mostró una mejora relativa al escalar dos posiciones y ubicarse en el puesto 13 . Sin embargo, pese al avance en el ranking, su imagen positiva descendió levemente en comparación con los registros de diciembre.

En comparación con la última medición realizada por la consultora en diciembre del año pasado, los datos correspondientes a esta nueva edición indicaron que el intendente de Maipú, Matías Stevanato , se ubicó como el jefe comunal con mejor imagen positiva en el inicio de 2026.

Por su parte, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez , registró un repunte y pasó del sexto al cuarto lugar en el ranking.

El relevamiento, dirigido por el analista Cristian Buttié , se realizó entre el 1 y el 4 de febrero y abarcó las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el caso de los gobernadores, la imagen se midió a partir de cuatro categorías: muy buena, buena, mala y muy mala.

El mismo esquema se aplicó a los intendentes de capitales y principales municipios del país. Mendoza presenta la particularidad de ser la única provincia con dos jefes comunales incluidos en la encuesta.

Cornejo sube en el ranking, pero cae levemente su imagen positiva

En el segmento de gobernadores, Cornejo escaló dos posiciones respecto de diciembre y se ubicó en el puesto 13 a nivel nacional. El dato marca una mejora en términos comparativos frente a otros mandatarios provinciales, aunque la evolución interna de sus números muestra una leve caída en la valoración positiva.

Según el sondeo, el mandatario comenzó 2026 con un 52,2% de imagen positiva, apenas 0,1 puntos porcentuales menos que en la última medición de 2025. Esa cifra se compone de un 20,3% de opiniones “muy buenas” y un 31,9% de “buenas”.

En paralelo, la imagen negativa registró un incremento: pasó del 42,6% en diciembre al 43,3% en febrero (14% “muy mala” y 29,3% “mala”). La muestra en Mendoza fue de 1.098 casos.

Imagen Alfredo Cornejo febrero 2026 CB

La consultora lo mantiene dentro del grupo denominado “los ocho gobernadores del medio”, una franja que agrupa a los mandatarios con niveles intermedios de aprobación.

Dentro de la región de Cuyo, Cornejo fue el gobernador con menor nivel de valoración positiva. El mejor posicionado fue Marcelo Orrego (San Juan) quien se posicionó en el primer lugar del ranking con el 60.1% de aprobación. Mientras que Claudio Poggi (San Luis) retrocedió apenas un escalafón con un 56,2% de imagen positiva.

La consultora clasifica a los mandatarios provinciales en tres grupos según su nivel de imagen positiva. En ese esquema, Cornejo permanece entre “los ocho del medio”. Por debajo del mendocino, dentro de ese segmento, se ubican Ignacio Torrres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

Ranking Gobernadores febrero 2026 CB

En la comparación nacional, Cornejo quedó por detrás de los gobernadores radicales Leandro Zdero (Chaco) y Juan Pablo Valdes (Corrientes). Más cerca del escalafón de los ocho mejores mandatarios se ubicaron Claudio Vidal (Santa Cruz) y Sergio Ziliotto (La Pampa).

En el extremo inferior se ubicaron Alberto Weretilneck de Rio Negro (45,3%), Gustavo Melella de Tierra del Fuego (46,5%) y Axel Kicillof de Buenos Aires (47,0%). En términos de variación mensual, el mayor crecimiento fue para el neuquino Rolando Figueroa, con 3,9%, mientras que la caída más pronunciada fue la del mandatario fueguino con un -3,4.

Stevanato encabeza el ranking de intendentes

En la categoría intendentes, el informe de febrero posicionó a un mendocino en el primer lugar del país. Matías Stevanato alcanzó el 60,6% de imagen positiva y un 35,6% de negativa, sobre una muestra de 574 casos en Maipú.

El dato no solo lo coloca al frente del ranking nacional, sino que confirma una tendencia de crecimiento. En diciembre había registrado 58% de aprobación (quinto lugar), lo que implica una suba de 2,6 puntos porcentuales en dos meses. La última vez que había encabezado la medición fue en mayo del año pasado, cuando obtuvo 61,3%.

Imagen Matías Stevanato febrero 2026 CB

Por su parte, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, también mejoró su posicionamiento. Pasó del sexto al cuarto lugar, con 58,3% de imagen positiva, 1,3 puntos más que en diciembre.

De los 593 casos relevados, el 31% calificó su gestión como “muy buena” y el 27,3% como “buena”. La imagen negativa alcanzó el 38,5%, mientras que el 4,3% no emitió opinión. Cabe recordar que Suarez supo liderar este ranking en noviembre del año pasado cuando alcanzó el 60.2% de imagen positiva.

Imagen Ulpiano Suarez febrero 2026

En el podio nacional lo siguen Leonardo Stelatto (60,3%) y Jorge Jofré (59,9%). En el otro extremo aparecen Julio Alak (36,2%), Emiliano Durand (36,5%) y Pablo Grasso (36,8%). En cuanto a las variaciones, la mayor suba mensual fue para Walter Vuoto (+2,7), mientras que la mayor caída correspondió a Norma Fuentes (-2,5).

Ranking de intendentes febrero 2026 CB

Milei y Kicillof, medidos con proyección a 2027

El informe incluyó además una medición de imagen del presidente Javier Milei y del gobernador bonaerense Axel Kicillof en todas las provincias, en un escenario que proyecta una eventual disputa presidencial en 2027.

En ese marco, Mendoza aparece como el distrito donde Milei registra su mejor imagen positiva: 57,3%. A su vez, es una de las provincias donde Kicillof obtiene sus niveles más bajos, con 19% de aprobación.

Milei en Mendoza (2) El presidente Javier Milei en su visita a Mendoza. Marcelo Rolland / Los Andes

Las provincias donde Milei presenta sus valores más altos son Mendoza (57,3%), Córdoba (56,9%) y San Luis (54,5%). En contraste, sus registros más bajos se observan en Santiago del Estero (32,5%), Formosa (36,4%) y Chaco (41,6%).

En el caso de Kicillof, sus mejores desempeños se ubican en Santiago del Estero (55,9%), Provincia de Buenos Aires (47,0%) y Formosa (46,5%). Sus niveles más bajos aparecen en Córdoba (18,2%), Mendoza (19,0%) y San Luis (22,9%), lo que evidencia una marcada asimetría territorial en relación con la imagen del Presidente.

