Encuesta nacional: Milei conserva su imagen, pero crece la desconfianza y el malestar social por la economía

Una encuesta nacional realizada por DC Consultores reveló que la imagen de Javier Milei divide opiniones casi por igual entre los argentinos, pero el gobierno atraviesa una severa caída de confianza y un aumento del malestar económico.

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El relevamiento nacional de la consultora de Aníbal Urios se realizó entre el 17 y el 20 de abril (2.630 casos) de manera virtual y muestra un escenario de tensión creciente.

La imagen del Presidente se mantiene prácticamente partida: 49,1% positiva y 50,9% negativa. Se trata de un nivel de apoyo alto en comparación con el resto del sistema político, pero sin margen de crecimiento claro.

El dato central es que Milei conserva un núcleo cercano a la mitad del electorado, incluso en medio del ajuste, lo que lo posiciona como el dirigente con mayor sostén relativo. En este recuadro Patricia Bullrich (48,3%) y Victoria Villarruel (47,8%) aparecen como otras dirigentes con mayor imagen positiva.

Mientras que Axel Kicillof, Cristina Kirchner y Sergio Massa, algunas de las figuras del peronismo consultadas, no superan el 30% de imagen positiva. Los outsiders Jorge Brito y Dante Gebel también fueron medidos, pero no tienen mayor incidencia.

Milei-encuesta

La confianza en marcada caída

Desde enero, la confianza muestra señales de desgaste en el gobierno de Javier Milei:

31% afirma que perdió confianza

32,5% dice que nunca la tuvo

27,8% la mantiene

solo 8,7% dice que aumentó

Es decir, más de 6 de cada 10 no confían en Milei o dejaron de hacerlo. Este es uno de los principales focos de alerta del estudio.

Encuesta Milei 1

La situación económica

El impacto del ajuste aparece con claridad ante la consulta "Situación económica actual y el modelo de Milei".

36,7% sostiene que su economía “no soporta más tiempo”

31,3% está igual pero espera mejoras

15,9% dice estar mejor

16,1% rechaza el modelo directamente

Milei encuesta 2

Además, la percepción general es negativa: un 67% utiliza términos críticos para describir la situación comercial (como “mala” o “desastre”), contra apenas un 29% de menciones positivas.

Evaluación del rumbo

Rumbo económico: 5,7

Rumbo político: 4,3

Se evidencia una diferencia: hay más tolerancia con la dirección económica que con la forma de gestión política.

Conclusiones del consultor

Desacople clave: la imagen personal de Milei resiste, pero no así la evaluación de su gestión. La sociedad distingue entre el liderazgo y los resultados.

la imagen personal de Milei resiste, pero no así la evaluación de su gestión. La sociedad distingue entre el liderazgo y los resultados. Fin de la “luna de miel”: el respaldo inicial basado en el rechazo al pasado empieza a agotarse frente a la presión del bolsillo.

el respaldo inicial basado en el rechazo al pasado empieza a agotarse frente a la presión del bolsillo. Paciencia social con límite: el 36,7% que no soporta más el ajuste marca un posible punto de quiebre en el corto plazo.

el 36,7% que no soporta más el ajuste marca un posible punto de quiebre en el corto plazo. Apoyo al rumbo, no necesariamente al líder: una parte importante de la sociedad aún cree en el cambio, pero no garantiza acompañamiento incondicional al Presidente.

una parte importante de la sociedad aún cree en el cambio, pero no garantiza acompañamiento incondicional al Presidente. Riesgo político: si no hay mejoras económicas visibles, el sistema podría sostener el rumbo pero buscar nuevos actores que lo ejecuten.

En síntesis, el Gobierno mantiene una base sólida, pero enfrenta un desgaste creciente: la demanda social ya no es solo cambio, sino resultados concretos, sostiene Uríos.