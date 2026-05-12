El banco que pasó a ser prestamista en zonas populares: la compra que afecta a 400.000 clientes

La adquisición, confirmada oficialmente por la entidad, incluye la incorporación de 36 sucursales y más de 400.000 clientes que hasta ahora operaban con una de las financieras no bancarias más relevantes del país.

El banco que pasó a prestamista en zonas populares: la compra que afecta a 400.000 clientes

Banco Columbia completó la adquisición de Efectivo Sí, la principal marca de Compañía Financiera Argentina (CFA), en una operación que le permitirá ampliar con fuerza su presencia en zonas populares del país, como el conurbano bonaerense, vinculadas al crédito al consumo.

La operación, confirmada oficialmente por la entidad, incluye la incorporación de 36 sucursales y más de 400.000 clientes que hasta ahora operaban con una de las financieras no bancarias más relevantes del país.

Banco Columbia completó la compra de Efectivo Sí Banco Columbia completó la compra de Efectivo Sí Web

“A partir de esta incorporación, los nuevos clientes accederán a un ecosistema financiero de vanguardia”, dijo el Banco Columbia mediante un comunicado, en el que destacó que ofrecerá soluciones de banca digital, tarjetas de crédito y líneas de financiamiento para personas y comercios.

Con esta compra, la entidad busca avanzar en la reconversión del modelo tradicional de financiera hacia un esquema de banca integral, apuntalado en tecnología y servicios digitales, pero manteniendo presencia territorial en barrios populares y ciudades del interior como Mendoza.

“Nuestra estrategia no busca solo sumar clientes, sino construir vínculos sólidos con la proximidad hacia ellos de un aliado financiero que entiende las necesidades locales de cada uno”, sostuvo Miguel Monguzzi, director titular de Banco Columbia. Banco Columbia completó la compra de Efectivo Sí Banco Columbia completó la compra de Efectivo Sí Web Más de 400.000 clientes con préstamos pasan al Columbia Efectivo Sí, que opera bajo la razón social Compañía Financiera Argentina, está enfocada principalmente en sectores no bancarizados. Según datos de la compañía, presta servicios financieros a más de 400.000 clientes mediante una red de 61 sucursales y más de 700 puntos de contacto entre comercios adheridos, stands y acuerdos institucionales. Dentro del mercado financiero, la adquisición es interpretada como un movimiento estratégico para consolidar presencia en el Conurbano bonaerense, donde el crédito de cercanía y los préstamos personales mantienen una fuerte demanda en sectores de ingresos medios y bajos. CFA pertenecía al Grupo Galeno desde 2017, cuando la empresa liderada por el empresario de la medicina prepaga Julio Fraomeni adquirió esa unidad de negocios al Grupo Financiero Galicia. La venta al Banco Columbia se realizó en etapas y había tenido un primer capítulo en febrero último, cuando se anunció la transferencia inicial de 17 sucursales.