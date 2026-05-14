El intendente del PJ que escuchó a Adorni: "Lo que estamos viviendo en Lavalle es totalmente lo contrario"

El intendente de Lavalle , Edgardo González (PJ) , fue el único jefe comunal que acompañó este jueves al anfitrión Francisco Lo Presti (UCR) en la inauguración del parque solar El Quemado, en Las Heras. El acto fue encabezado por el gobernador Alfredo Cornejo , el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, y el CEO de YPF , Horacio Marín .

Cornejo se jactó de "contracultural" al hablar de compre mendocino y celebró el RIGI del proyecto minero PSJ

Manuel Adorni en Mendoza: un acto incómodo y marcado por las ausencias

Ubicado en primera fila durante el acto, e l lavallino escuchó el discurso de Adorni , quien defendió el rumbo económico del gobierno de Javier Milei y habló de una etapa de recuperación y crecimiento para el país.

Sin embargo, al terminar el evento, el jefe comunal tomó distancia de ese diagnóstico y aseguró que la realidad de su departamento está lejos de reflejar ese escenario.

“ Yo no estoy de acuerdo con las decisiones que está tomando el Gobierno nacional. En nuestro departamento, que es netamente agrícola y ganadero, estamos atravesando un momento muy difícil. La vitivinicultura y las chacras que nosotros tenemos están atravesando una situación muy complicada”, afirmó González en contacto con Los Andes.

Y profundizó: “No sabemos qué va a pasar en este invierno, porque todavía quedan unas cosechas de aceituna y después la gente… Antes, gran parte de estas personas que necesitan trabajar encontraban contención ahí”.

Con tono crítico, remató: “Me causa gracia porque la realidad que estamos viviendo en Lavalle es totalmente lo contrario a lo que hemos escuchado hoy”.

El aporte de Lavalle al parque El Quemado

Más allá de sus diferencias con el discurso nacional, González destacó la participación que tuvo su municipio en el desarrollo del parque solar El Quemado, una obra estratégica para la matriz energética provincial.

“Con YPF Luz trabajamos desde un principio. Sacamos todo el material reciclable de acá y colaboramos con el retiro de basura con los camiones prensa”, explicó.

Si bien el emprendimiento está emplazado fuera del territorio lavallino, el intendente destacó el impacto que tuvo para la economía local.

Edgardo González-Lavalle El intendente de Lavalle, Edgardo González, se refirió al acto del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Ramiro Gómez / Los Andes

“Ha sido algo muy importante para nuestro departamento, no solo en lo comercial y en el alquiler de viviendas, sino también por el trabajo. Mucha de la gente que trabajó acá pertenece a Lavalle, son vecinos nuestros”, señaló.

Además, celebró la magnitud de la obra: “Estamos contentos por esta inauguración porque es uno de los parques más grandes de la Argentina. Muy agradecidos por haber estado desde un principio colaborando”.

Posibles proyectos de energía solar en Lavalle

González también adelantó que el departamento busca avanzar con proyectos propios vinculados a la energía solar. “Tenemos uno proyectado de 55 hectáreas sobre la ruta 142, a la altura del predio donde se hace el Festival del Cosechador. Se está trabajando en eso”, detalló.

A su vez, reveló gestiones para recuperar un terreno más amplio, con potencial para nuevos desarrollos energéticos.

“Estamos tratando de tener un terreno de 600 hectáreas para expropiarlo. Allí, en un principio, existió la intención de instalar un parque solar, pero durante la gestión anterior el proyecto se cayó. Ahora estamos intentando recuperarlo porque nos han contactado interesados en emprendimientos de este tipo”, explicó.

En medio de las diferencias políticas con la Nación, el intendente dejó en claro que Lavalle apuesta a la inversión energética como una alternativa de desarrollo, aunque insistió en que la situación económica del departamento dista de la recuperación que pregona la Casa Rosada.