La Ciudad de Mendoza moderniza su Código de Edificación con el foco puesto en la inversión privada

La Ciudad de Mendoza dio un paso decisivo para actualizar las reglas de juego del sector inmobiliario y de la construcción. En un encuentro que reunió a más de veinte de los principales desarrolladores y referentes de cámaras empresarias, el intendente Ulpiano Suarez presentó los detalles del nuevo Código de Edificación, una herramienta pensada para incentivar la llegada de capitales y simplificar el camino administrativo de quienes apuestan por el crecimiento de la capital.

Hacia un modelo de gestión facilitadora para la Ciudad de Mendoza La reforma no es un dato menor: la normativa anterior arrastraba un desfasaje de más de dos décadas. Durante la presentación, Suarez destacó que, si bien los municipios tienen limitaciones presupuestarias frente a la Provincia o la Nación, la gestión local decidió involucrarse activamente para generar empleo formal y acompañar al privado en un contexto nacional complejo. Para el jefe comunal, este código no es solo un conjunto de normas técnicas, sino la traducción de una visión política que busca definir hacia dónde debe expandirse y consolidarse la Ciudad.

Código de Edificación: reglas claras y menos burocracia Uno de los puntos que más resonó entre los asistentes —donde figuraron firmas como Presidente, Cioffi, Kristich, Bravín y representantes de Camarco y el Colegio de Arquitectos— fue la búsqueda de previsibilidad. El nuevo marco establece reglas claras sobre alturas máximas, retiros y ocupación del suelo. Al fijar pautas precisas, se elimina la discrecionalidad en las aprobaciones, lo que se traduce en una mayor agilidad para obtener permisos y, en consecuencia, una reducción de los tiempos de obra.

Zonificación estratégica y calidad de vida Además de la simplificación de trámites, la normativa introduce una zonificación más acorde a la realidad actual de los barrios. Se han creado áreas con usos específicos (residencial, comercial o mixto) que responden a la tendencia de la "ciudad de cercanía", permitiendo que los vecinos cuenten con servicios a pocos metros de sus hogares. Esto no solo mejora la calidad de vida urbana, sino que impacta de forma directa en la valorización de los inmuebles y dinamiza la economía local.

Consenso sectorial y un presente en expansión El proceso de elaboración llevó más de dos años de análisis territorial por parte del Laboratorio Urbano y la Coordinación de Planificación Territorial, sumando aportes de los propios constructores para que el texto final, plasmado en la ordenanza 4.234/26, sea realmente aplicable al mercado.