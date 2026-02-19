19 de febrero de 2026 - 18:45

Qué significa rociar la entrada de casa con sal y vinagre: cada cuánto hacerlo

Un ritual casero de sal y vinagre se utiliza en la puerta de casa para proteger de energías negativas que provienen del exterior, según el Feng Shui.

La combinación funciona como un ritual de renovación dentro de casa.

Foto:

IA Gemini
Por Lucas Vasquez

La entrada de la casa es considerada, dentro del Feng Shui, el punto por donde ingresa la energía al hogar. Por eso, mantener ese espacio limpio y equilibrado resulta fundamental para evitar la acumulación de influencias negativas provenientes del exterior. La combinación de sal y vinagre crea un efecto prometedor.

Entre las prácticas más difundidas aparece el uso de sal y vinagre, dos elementos asociados simbólicamente con la purificación. Rociarlos en la puerta principal se interpreta como una forma de crear un escudo energético que neutraliza envidias, tensiones y estancamientos.

sal y vinagre feng shui
Por qué se usa la combinación de sal y vinagre para limpiar energías

La sal es vista como un elemento capaz de absorber vibraciones densas, mientras que el vinagre se asocia con la limpieza y la renovación. Juntos forman una combinación que, según esta filosofía, ayuda a despejar la energía acumulada en zonas de paso.

  • Aplicar la mezcla en la entrada simboliza bloquear el ingreso de cargas negativas antes de que se propaguen por el interior de la vivienda.
  • Además, esta práctica también se vincula con la intención consciente de proteger el espacio personal y familiar.

Para que funcione este ritual, se recomienda hacerlo en momentos de calma, evitando interrupciones, y acompañarlo con ventilación para facilitar la circulación del aire. De esta manera, el ritual no solo actúa a nivel simbólico, sino que también contribuye a la sensación de orden y frescura.

Cómo realizar el ritual y cada cuánto hacerlo

  • Según esta práctica milenaria china, para prepararlo, se mezcla agua con sal y un chorrito de vinagre en un recipiente o pulverizador.
  • Luego se rocía suavemente la entrada, el umbral y los marcos de la puerta principal, evitando empapar las superficies.
  • También aconseja dejarlo actuar unos minutos antes de limpiar con un paño húmedo. Este paso representa la eliminación definitiva de las energías densas y la renovación del espacio.

En cuanto a la frecuencia, se puede repetir el procedimiento una vez al mes o después de situaciones que generen tensión en el hogar. También puede realizarse al iniciar una nueva etapa, como una mudanza o un cambio importante.

sal y vinagre feng shui
Rociar la entrada con sal y vinagre es una práctica simbólica que busca proteger y purificar el hogar desde su punto de acceso, para el Feng Shui.

