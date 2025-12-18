18 de diciembre de 2025 - 21:25

Denunció que fue víctima de una insólita estafa en Brasil: pagó 3.400 dólares por un paquete de cigarrillos

El hombre fue engañado con el “golpe da maquininha”, una táctica en la que los vendedores distraen al comprador y cobran un monto mayor al acordado.

Un argentino fue victima de una ingeniosa y peligrosa estrategia de estafa en Brasil. 

Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Un turista argentino, que actualmente vive en Países Bajos, fue víctima de una estafa mientras vacacionaba en Río de Janeiro, Brasil. El incidente ocurrió el pasado lunes en el famoso Posto 9 de la playa de Ipanema.

El hombre denunció haber caído en el conocido como “golpe da maquininham”. Se trata de un método de estafas con posnet, a través del cual terminó pagando 19.000 reales, aproximadamente 3400 dólares, por un paquete de cigarrillos.

La táctica detrás de la famosa técnica de estafa

Según el relato de la víctima, difundido por el medio local brasileño G1, todo comenzó luego de que un vendedor ambulante le ofreció un paquete de cigarrillos por 55 reales. Al momento de realizar el pago con su tarjeta, otro vendedor se acercó para hablarle y distraerlo. En ese instante, los estafadores aprovecharon la situación y le cargaron una cifra exorbitante en el posnet, sin que él lo notara.

Esta estrategia reconocida en la zona y sobre la cual se busca advertir a los visitantes, se basa en que mientras un sujeto opera la terminal de pago, otro se encarga de que la víctima no verifique la pantalla del dispositivo.

Es por eso que las autoridades locales recomiendan revisar siempre el importe antes de autorizar cualquier transacción.

El argentino se notó el engaño una vez realizado el pago y ante eso pidió ayuda a los agentes del Grupo de Apoyo a los Turistas de la Guarda Municipal.

Los efectivos lo acompañaron hasta la División de Asistencia al Turista (Deat), donde realizó la denuncia por estafa, según indicaron medios locales. Por el momento, no se ha confirmado la identificación o detención de los responsables del fraude.

