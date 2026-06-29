Familia se busca: los hermanos que quieren ser bombero y boxeador, y sueñan con el calor de un mismo hogar

Hay sueños que se viven despiertos y que cualquiera debe empecinarse por perseguir. El de E. (11) es dedicarse al boxeo ; mientras que el de su hermano C. (9) lo encuentra vistiendo el uniforme de bombero y ayudando a quienes más lo necesitan. Pero, por sobre estos dos sueños, hay un anhelo compartido: ambos buscan una familia que los reciba juntos .

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La Justicia de Mendoza abrió una convocatoria pública para encontrar personas dispuestas a asumir el compromiso de acompañarlos en una nueva etapa de sus vidas , brindándoles un hogar definitivo donde puedan seguir creciendo juntos como hermanos .

Quienes conocen a E. lo describen como un niño con una marcada capacidad de liderazgo entre sus compañeros del hogar donde reside actualmente. Le gusta salir a pasear, compartir actividades y mantiene intactas las ganas de aprender y descubrir nuevas experiencias.

Cada vez más familias brindan un hogar a chicos con derechos vulnerados, así, abren las puertas de su casa y su corazón para ofrecer un espacio de contención y afecto durante la transición hacia la adopción o revinculación con la familia.

Pero si de actividades preferidas hay que hablar, el boxeo es una de sus pasiones. Tanto que E. no ve la hora de empezar a practicarlo de forma regular en algún gimnasio . Con 11 años, asiste a quinto grado de la primaria y cuenta con acompañamiento profesional orientado a ayudarlo a elaborar emociones vinculadas a experiencias vividas durante su infancia .

Actualmente, además, cuenta con un acompañante terapéutico que trata de colaborar en su trayectoria educativa y fortalecer su desempeño escolar .

El boxeo, sin los recaudos que exige la reglamentación oficial, puede ocasionar daños severos a la salud física y mental de quienes lo practican.

C. y sus ganas de ser bombero

C. es el menor de los dos hermanos. Tiene 9 años y una personalidad activa y colaborativa. Disfruta especialmente de las actividades al aire libre, la pileta y la colonia de verano. Y así como su hermano no tiene dudas de sus ganas de calzarse los guantes de box, C. tiene bien en claro que quiere ser bombero.

Incendio Bomberos de Mendoza. Imagen ilustrativa. Los Andes

El menor de los hermanos también asiste a la primaria cuenta con el acompañamiento de un profesional que lo asiste durante la jornada escolar. Además, cuenta con apoyo terapéutico para trabajar aspectos emocionales vinculados a su historia de vida.

A donde sea, pero siempre juntos

Aunque uno se vea a sí mismo arriba del ring de box y el otro envuelto en la adrenalina de un cuartel de bomberos, C. sabe que su vida tiene que ser junto con E.; y viceversa. Por ello mismo es que los dos niños hoy sueñan con una familia que les abra las puertas de su hogar -y de su vida- a los dos juntos.

Por ello es que la convocatoria a adopción apunta específicamente a encontrar una familia que pueda recibirlos como hermanos, respetando ese vínculo que para ellos representa una de las pocas constantes que han tenido a lo largo de sus vidas.

Mendoza: se apunta a sensibilizar a la sociedad y fomentar la adopción Familia se busca: los hermanos que quieren ser bombero y boxeador, y sueñan con el calor de un mismo hogar Imgaen ilustrativa

E. y C. necesitan adultos capaces de comprender sus trayectorias, acompañar sus procesos emocionales y brindarles contención, afecto y estabilidad.

Cómo ser la familia de estos dos hermanitos

Quienes deseen conocer más sobre la situación de E. y C. y consideren la posibilidad de convertirse en su familia adoptiva pueden comunicarse con el Registro Provincial de Adopción de Mendoza a través del correo electrónico [email protected] o mediante WhatsApp al 2616799541.