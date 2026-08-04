Tras varios días varados, los 120 mendocinos que estaban en República Dominicana finalmente regresaron a Mendoza

Los pasajeros habían quedado varados luego de que Arajet cancelara sus vuelos de regreso y reprogramara los viajes en reiteradas ocasiones. La aerolínea confirmó que suspenderá las frecuencias entre Mendoza y Punta Cana durante casi dos meses.

Después de varios días de incertidumbre, los 120 mendocinos que habían quedado varados en República Dominicana tras la cancelación de sus vuelos de regreso finalmente pudieron volver a la provincia.

Los pasajeros habían quedado afectados por la suspensión de vuelos de la aerolínea Arajet y varias familias permanecían en el país caribeño desde el pasado 27 de julio, luego de sufrir sucesivas reprogramaciones de sus vuelos.

Según contó uno de los pasajeros afectados a Los Andes, finalmente lograron emprender el regreso y arribaron a Mendoza ayer al mediodía, después de un extenso viaje que incluso tuvo un desvío en Rosario antes de llegar a la provincia.

Volvieron los mendocinos que estaban varados en RD. Finalmente, la aerolínea trasladó a todos los pasajeros afectados en un mismo avión y de esta manera puso fin a varios días de preocupación para las familias mendocinas.

Arajet confirmó la suspensión temporal de la ruta Mendoza-Punta Cana: las razones Tras el reclamo de los pasajeros, Arajet emitió este martes un comunicado oficial en el que explicó la situación y confirmó que suspenderá temporalmente las frecuencias de la ruta internacional Mendoza-Punta Cana.