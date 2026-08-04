4 de agosto de 2026 - 15:13

Tras varios días varados, los 120 mendocinos que estaban en República Dominicana finalmente regresaron a Mendoza

Los pasajeros habían quedado varados luego de que Arajet cancelara sus vuelos de regreso y reprogramara los viajes en reiteradas ocasiones. La aerolínea confirmó que suspenderá las frecuencias entre Mendoza y Punta Cana durante casi dos meses.

Arajet
Los Andes | Franco Caro Arenas
Por Franco Caro Arenas

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Los pasajeros habían quedado afectados por la suspensión de vuelos de la aerolínea Arajet y varias familias permanecían en el país caribeño desde el pasado 27 de julio, luego de sufrir sucesivas reprogramaciones de sus vuelos.

Según contó uno de los pasajeros afectados a Los Andes, finalmente lograron emprender el regreso y arribaron a Mendoza ayer al mediodía, después de un extenso viaje que incluso tuvo un desvío en Rosario antes de llegar a la provincia.

Volvieron los mendocinos que estaban varados en RD.

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Finalmente, la aerolínea trasladó a todos los pasajeros afectados en un mismo avión y de esta manera puso fin a varios días de preocupación para las familias mendocinas.

Arajet confirmó la suspensión temporal de la ruta Mendoza-Punta Cana: las razones

Tras el reclamo de los pasajeros, Arajet emitió este martes un comunicado oficial en el que explicó la situación y confirmó que suspenderá temporalmente las frecuencias de la ruta internacional Mendoza-Punta Cana.

Según informó la compañía, la pausa comenzará el próximo 9 de agosto y se extenderá hasta el 4 de octubre de 2026. "La pausa busca consolidar las operaciones en Argentina", explicó la aerolínea.

Arajet suspendió la ruta por casi dos meses. El normal servicio vuelve en octubre.

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"A partir del domingo 4 de octubre, la compañía reanudará el servicio con tres frecuencias semanales, operadas los domingos, martes y sábados, fortaleciendo nuevamente la conectividad entre la región de Cuyo y el principal destino turístico del Caribe", detallaron.

En el comunicado, Arajet agradeció “la confianza y comprensión de sus pasajeros durante este período” y aseguró que la "aerolínea estará contactando a las personas con reservaciones afectadas para informarles sobre las alternativas disponibles y brindarles la asistencia correspondiente".

“La compañía reafirma su compromiso con el mercado argentino y con el desarrollo de una red de rutas que conecten de manera eficiente a Mendoza con el Caribe, Norteamérica y otros destinos estratégicos de la región”, concluyó Arajet.

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