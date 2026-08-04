Día de la Niñez: la torta más grande del mundo y más colectas para ayudar a merenderos y comedores de Mendoza

A pocas semanas del Día de la Niñez , comedores y merenderos de Mendoza intensifican las campañas solidarias para organizar festejos destinados a cientos de chicos en situación de vulnerabilidad . Con colectas de alimentos, juguetes y aportes económicos , además de convocatorias para voluntarios, las organizaciones buscan garantizar una jornada de juegos, merienda y regalos para todos los niños que se acerquen.

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Al igual que durante los últimos dos años, el comedor Horneritos (El Algarrobal) ya comenzó con la preparación de "la torta más grande del mundo" . Se trata de una cruzada solidaria para preparar una torta de 35 metros y para repartir sin costo alguno entre niños y niñas de toda Mendoza para celebrar su día.

Uno de los festejos más importantes será el del Merendero Yo Sí Te Creo ubicado en el barrio San Martín, manzana M, casa 14. Desde allí lanzaron una campaña solidaria para recibir donaciones y organizar un festejo que, según estiman, reunirá a más de 300 niños , entre quienes asisten habitualmente al espacio y otros que cada año se acercan para participar.

Además de alimentos para preparar la merienda, la organización impulsa nuevamente la campaña de "apadrinamiento" , mediante la cual voluntarios pueden recibir el nombre y la edad de un niño para comprarle un regalo personalizado.

"Este año está siendo muy difícil" , explicó Paola González , referente del merendero. Contó que, además de los más de 150 chicos que concurren regularmente , esperan la llegada de muchos otros niños del barrio.

La referente recordó una experiencia que marcó la organización del festejo en años anteriores, cuando algunas donaciones alcanzaron solo para los chicos del merendero. "Vinieron otros niños y yo no tenía nada para entregarles. Me dolió horrores. Desde ese momento decidimos que el festejo es para todos los niños. A un niño jamás se le puede decir 'No hay para vos', es demasiado duro", sostuvo. Por eso piden ayuda para darle una alegría a todos los que asistan.

El evento comenzará a las 15 y, además de donaciones materiales, convocan a artistas, payasos, personas que quieran pintar caras o colaborar con actividades recreativas durante la tarde.

Para colaborar con el merendero, se puede realizar un aporte a través de Mercado Pago al alias renatamusso o comunicarse con Florencia al 261 641-6484 o con Renata al 261 639-8393.

Los comedores se organizan

Por su parte, el Comedor Niños de Dios, en el barrio Portal del Algarrobal, Manzana B, Casa 14, también celebrará el 29 de agosto. La organización prepara una gran chocolatada de 100 litros, pizzas caseras, elaboraciones dulces, juegos, payasos y sorpresas.

Para concretar la celebración solicitan juguetes nuevos o usados en buen estado, leche, cacao, azúcar, golosinas, harina, levadura, margarina, dulce de leche, queso, salsa y otros ingredientes que se pueden acercar al comedor o realizar una donación al alias comedor.dedios.mp. Además, necesitan elementos de trabajo, como latas para horno y una batidora industrial, para elaborar los alimentos.

Una torta de 35 metros para todos los chicos de Mendoza

Como cada año, el comedor Horneritos impulsa la elaboración de una enorme torta solidaria que será compartida de manera gratuita durante los festejos del Día de la Niñez. La actividad se realizará nuevamente en Plaza Independencia, junto a la fuente principal.

En esta edición, la torta tendrá 35 metros de largo, pesará alrededor de cuatro toneladas y permitirá repartir entre 35.000 y 36.000 porciones a todos los niños que se acerquen al lugar, no solo a quienes asisten al comedor.

"Queremos que sea compartida para todos los chicos de Mendoza", afirmó Gabriela Carmona, referente de Horneritos.

Este año, además, la torta llevará como lema "Valientes", un mensaje inspirado en el Mundial. "Va dedicado también a nuestra Selección Argentina por habernos hecho emocionar, pero sobre todo por hacernos dar cuenta de lo valientes que somos como personas y como argentinos", expresó Carmona.

Gentileza

La referente explicó que el diseño estará íntegramente inspirado en los colores celeste y blanco. "Queremos que nuestra torta tenga todos los colores de Argentina para que nadie ponga en duda de dónde somos", señaló.

Cómo ayudar

Aunque la mayor parte de los ingredientes ya fue conseguida gracias a las donaciones recibidas, todavía necesitan crema, dulce de leche, servilletas de papel, guantes descartables y aportes para afrontar el costo del gas, indispensable para cocinar en los dos hornos con los que trabaja el comedor.

La referente reconoció que este año la organización atraviesa un momento complejo para reunir recursos, aunque aseguró que continúan trabajando. "Más allá de que ahora nos está costando un poco, porque la situación actual y muchas cosas hicieron que por ahí se parara todo, seguimos adelante, no paramos y tratamos de seguir como podemos", afirmó.

"Queremos agradecerle a la gente que nos ayuda día a día a poder seguir adelante, porque no es solamente la torta: son un montón de cosas durante todo el año en las que nosotros trabajamos", concluyó Carmona.

Quienes deseen colaborar pueden acercarse al comedor, ubicado en el barrio Portal del Algarrobal, Manzana B, Casa 1, o realizar un aporte a través de Mercado Pago al alias comedor.horneritos, a nombre de Gabriela Carmona.

En el caso del Comedor Horneritos, además de reunir alimentos, juguetes e insumos para el festejo para el cual elaborarán las "torta más grande del mundo", la organización continúa recibiendo donaciones para sostener las actividades que realiza durante todo el año.