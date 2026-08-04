Tras 7 años reabre Los Penitentes con un día de medios gratis para mendocinos: dónde retirar los pases

El ahora llamado Penitentes Park volverá a recibir visitantes el 8 de agosto con acceso sin costos a los medios de elevación habilitados para los mendocinos.

Tras más de 7 años sin actividad, el histórico centro de esquí Los Penitentes vuelve a abrir sus puertas con una propuesta especial para los mendocinos. El complejo, rebautizado como Penitentes Park, ofrecerá el próximo sábado 8 de agosto una jornada gratuita para los residentes de la provincia, quienes podrán acceder sin costo a los medios de elevación habilitados para practicar esquí y snowboard.

La iniciativa incluye el uso de la telesilla Pircas, el Baby Lift y los Borers, además de un programa de actividades con un afterski que contará con DJ en vivo y la tradicional bajada de antorchas. Los cupos serán limitados y los pases gratuitos deberán retirarse previamente en la oficina comercial del complejo, ubicada en avenida Las Heras 578, en la Ciudad de Mendoza.

Además de la propuesta para esquiadores, el centro mantendrá habilitados el paseo panorámico en aerosilla y la pista de trineos, dos opciones pensadas para toda la familia que continuarán con las tarifas habituales de temporada baja. También habrá un 20% de descuento en el alquiler de indumentaria y equipos a través de Límite Vertical, mientras que la oferta gastronómica incluirá restaurantes, foodtrucks, una vinoteca de montaña y un nuevo drugstore.

La jornada representa un nuevo paso en la recuperación del histórico centro de deportes de invierno, ubicado sobre la Ruta Nacional 7, a unos 175 kilómetros de la capital mendocina, y forma parte del proceso de reapertura gradual impulsado para devolverle actividad a uno de los principales íconos turísticos de la alta montaña.

Más de 7 años cerrado La reapertura de Penitentes Park marca el regreso de la actividad al histórico centro de esquí Los Penitentes, que permanecía cerrado desde 2019 tras una prolongada crisis económica, conflictos administrativos y el vencimiento de la concesión. Inaugurado en 1979, el complejo fue durante décadas uno de los principales destinos de deportes de invierno de Sudamérica, con más de 300 hectáreas esquiables y una amplia infraestructura turística.