La promesa era tan tentadora como (tristemente) reiterada en este tipo de casos. Los inversionistas llevaban dólares en efectivo y recibían, según relatan los denunciantes, rendimientos muy superiores a los que ofrecía el mercado a través de operaciones vinculadas con criptomonedas y dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) . Durante varios meses el sistema funcionó sin sobresaltos y los pagos llegaban puntualmente. Pero, de un día para otro, todo cambió. Y lo que alguna vez habían sido ganancias se convirtieron en una sucesión de excusas .

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Los depósitos dejaron de acreditarse , comenzaron las explicaciones, aparecieron las promesas de devolución que nunca se concretaron y, finalmente, la financiera dejó de operar . Solamente en una de las denuncias presentadas en el Ministerio Público Fiscal de Mendoza aparecen dos damnificados, y se suma un tercero de otra presentación. Sin embargo, la potencial lista de estas supuestas víctimas de estafa piramidal podría ser mucho más larga.

Denuncian a exintegrante de Generación Zoe y a sus socios por presunta estafa: hablan de US$ 3 millones

Según aclaran, podría incluir hasta nombres de San Rafael , donde se encontraba la sede física de la financiera que ahora señalan como herramienta para las presuntas estafas . Los propios denunciantes calculan que el monto del dinero implicado ronda los 3 millones de dólares . Aunque, oficialmente, el monto documentado es muy inferior.

La causa está siendo investigada por la Fiscalía de Delitos Económicos de Mendoza , desde donde confirmaron la existencia de dos causas concretas con tres denunciantes constituidos como presuntas víctimas y quienes reclaman un monto superior a los 130.000 dólares . Es decir, los 3 millones son estimaciones que hacen los acusadores entre sí y en base a quienes no han oficializado la denuncia todavía .

Ni el principal denunciado de la causa ni quien se presentaba como dueño de la financiera en San Rafael -y a quien señalan como cómplice de las supuestas estafas- han sido imputados todavía , por lo que no se harán públicas sus identidades .

Denuncian a exintegrante de Generación Zoe y a sus socios por presunta estafa: hablan de US$ 3 millones

Denunciado por Generación Zoe y otros delitos

Uno de los denunciados en esta causa por presuntas estafas es un viejo conocido de la Justicia de Mendoza. Se trata de un exreferente mendocino de Generación Zoe, aquella compañía que constituyó un esquema de estafa piramidal y que fue encabezada a nivel nacional por Leonardo Cositorto, hoy condenado a 12 años de prisión por asociación ilícita y estafas reiteradas.

Damnificados de Generación Zoe en Mendoza señalaron a este joven como uno de los captadores de capital en esta estructura que luego la Justicia confirmó como fraudulenta y basada en un esquema ponzi.

La exsede de Generación Zoe en Mendoza Archivo Los Andes

No solo ello, sino que este hombre también fue noticia policial en los últimos días, luego de que lo imputaran por "lavado de activos atenuado" dentro de la causa federal que investiga cómo el preso Pedro “Peter” Esteban Morales Anisco (30) habría liderado una organización que movió más de $800 millones provenientes de la droga desde dentro de la cárcel. Lo habría hecho a través de un entramado de billeteras virtuales y cuentas bancarias con las que el dinero virtual se transformaba en efectivo.

El exreferente de Generación Zoe en Mendoza está señalado como uno de los, al menos. 15 “colaboradores” con que contaba Morales fuera de la causa.

En tanto, de regreso a la causa por presuntas estafas, este hombre llegó a querer convencer a los actuales denunciantes de que él también era una víctima del dueño de la financiera. Este último desapareció de la escena pública hace ya algunos meses.

Cómo era el mecanismo

Según relatan las víctimas, las operaciones se desarrollaban en la Ciudad de Mendoza y en San Rafael. En el Gran Mendoza contaban con sus oficinas administrativas, mientras que en San Rafael estaba la financiera -que pertenecía a uno de los denunciados- y con la que habrían perpetrado las estafas.

Denuncian a exintegrante de Generación Zoe y a sus socios por presunta estafa: hablan de US$ 3 millones Imagen ilustrativa

Algunos clientes entregaban dólares físicos para recibir luego el equivalente -más ganancias- mediante transferencias de criptomonedas o dólar MEP. Otros invertían directamente dinero atraídos por rendimientos mensuales que, aseguran, estaban muy por encima de los valores habituales del mercado.

"Yo trabajé con ellos y les llevé dinero durante 7 meses. Al principio era plata mía, pero como siempre cumplían y las transferencias llegaban, empezaron a invertir familiares y amigos", cuenta uno de los denunciantes a Los Andes. Este hombre puso -y reclama- 57.000 dólares.

Según explica este damnificado, la gran diferencia que ofrecían en ganancias era el principal atractivo para "hacer mover" ese dinero con ellos.

"Si normalmente por cada 10.000 dólares podías ganar unos 50.000 pesos, ellos ofrecían cerca de 150.000 pesos. Era mucho más rentable", describe este mendocino, que hizo su primera inversión a mediados de 2024.

Durante los primeros meses, el mecanismo funcionó a la perfección. El hoy denunciante entregaba dólares en billete y, a los días, le llegaba el depósito a su billetera virtual, en forma de cripto o de dólar MEP. Y, por supuesto, llegaba con las ganancias prometidas.

A fines de febrero de 2025 todo cambió. Ese día, este hombre entregó 57.000 dólares en efectivo. Pero nunca recibió el depósito de los dólares MEP.

"Empezaron las excusas, las promesas y las reuniones para ver cómo nos iban a pagar, pero nunca lo hicieron", recapitula.

Las promesas que nunca llegaron

De acuerdo con las denuncias incorporadas al expediente, tras el corte de pagos los responsables comenzaron a explicar que uno de los socios había sufrido un robo y que esa situación impedía devolver el dinero. De hecho, este argumento -sostienen los denunciantes- fue el que dio paso al cierre de la financiera sanrafaelina y, en consecuencia, el desmantelamiento de toda la estructura.

Con el correr de las semanas aparecieron nuevas versiones y distintas propuestas de pago que, según sostienen las víctimas, nunca llegaron a concretarse.

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"Nos empezaron a patear de un lado para otro. Uno decía una cosa, el otro otra distinta. Mientras tanto, ninguno devolvía el dinero", recuerda el denunciante a Los Andes.

De hecho, él y otra damnificada afirmaron que hasta existen conversaciones de WhatsApp, videos y otros registros en los que se prometían devoluciones parciales o totales que jamás se materializaron. Ese material ya fue incorporado como prueba a la investigación.

"Todos fuimos estafados el mismo día"

Aunque cada inversor tenía una operatoria distinta, las víctimas aseguran que el desenlace fue prácticamente simultáneo.

"Todos dejamos de cobrar el mismo día, el 27 de febrero de 2025. Yo conozco cuatro o cinco casos muy cercanos, pero hay muchísimos más", sostiene el damnificado que habló con Los Andes.

Otra de las denunciantes en tanto, aclara que hay personas que aseguran haber perdido 55.000, 60.000 dólares y hasta montos cercanos a los 700.000 dólares.

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"Somos varias víctimas de una especie de estafa piramidal. No todos hicieron todavía la denuncia, pero el perjuicio supera ampliamente los 2 millones de dólares y creemos que puede llegar a 3 millones", asegura.

La investigación

Las denuncias fueron radicadas en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos, donde se tramitan 2 expedientes por el presunto delito de estafa.

Edificio del Ministerio Público Fiscal de Mendoza Marcelo Álvarez / Los Andes

Además, fuentes judiciales indicaron que ya se realizaron allanamientos en las oficinas donde funcionaba la financiera y en otros inmuebles relacionados con la causa.

En ese sentido, continúan incorporándose pruebas aportadas por los denunciantes, entre ellas documentación, conversaciones, registros audiovisuales y comprobantes de las operaciones realizadas.

"Lo que más duele es que todos siguen haciendo su vida normalmente mientras nosotros seguimos esperando una respuesta, los vemos caminando tranquilamente por la calle", expresa el denunciante. con la impotencia colándose en su voz.