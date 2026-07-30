Con 36 celulares y con 2 penitenciarios entre su red de colaboradores: así movió "Peter" $836 millones desde la cárcel

Con 36 celulares a su disposición en la cárcel de Almafuerte, la complicidad de dos penitenciarios y con una red de al menos 15 “colaboradores”, el preso Pedro “Peter” Esteban Morales Anisco (30), habría liderado una organización que movió más de $800 millones provenientes de la droga , a través de un entramado de billeteras virtuales y cuentas bancarias con las que el dinero virtual, finalmente, se transformaba en efectivo.

Estos datos fueron revelados ayer por el auxiliar fiscal Lucas Parisi Garnica , integrante del Área de Investigación y Litigios de Casos Complejos de la Fiscalía Federal de Mendoza, durante la audiencia de formalización de prisión preventiva que encabezó el juez Alberto Carelli, donde la presunta organización fue imputada por diversos delitos, según la participación de cada uno de los 17 integrantes.

Durante la acusación Parisi Garnica detalló que “los destinatarios finales de los activos de los circuitos investigados fueron Daiana Giménez (pareja de Morales Anisco) y Nahuel Pérez ”.

La cuenta de Mercado Pago de Giménez, en 2024 y 2025, registró ingresos por $392 millones y $277 millones en egresos : “todo el dinero que ingresó fue gastado”. Y la fuente principal de ingresos de esa cuenta fueron otros acusados: Jorge Bastías ($84 millones), Jonathan Sassone ($17 millones) y Walter Tur.

La acusación sostiene que “bajo amenaza de sanción” un banco informó que la cuenta de Nahuel Pérez , entre diciembre de 2023 a junio de 2026, registró “un movimiento de $836 millones con una característica: ni bien ingresaba dinero, automáticamente la cuenta volvía a cero”.

“Esta es una característica del lavado y el movimiento no tiene justificación. Casi la mitad del dinero fue retirado físicamente. En 40 extracciones por ventanilla, Pérez extrajo $311 millones, un promedio de $8 millones por mes”, explicó Parisi Garnica.

Luego indicó que una concesionaria de autos informó cómo se vendió una camioneta Amarok 4X4: fue pagada a través de transferencias recibidas por parte de Nahuel Pérez y Elías Calcagno a través de una plataforma Lemon Cash, pero el titular del auto es otra persona: Mauricio Gabriel Tonetto.

Tribunales Federales de Mendoza. Foto: Archivo / Los Andes

“Por ahora desconocemos el vínculo entre ellos. Nahuel Pérez tiene acreditaciones millonarias que no tienen justificación”. La investigación no descarta una posible relación con otra organización delictiva, y se investiga la relación con una empresa de Calcagno Zontec S. A., que se dedicaría a la intermediación financiera y plataformas de pago.

En una oficina céntrica se secuestraron teléfonos y dispositivos electrónicos y ese mismo día se realizó el allanamiento número 14 “en Almafuerte, módulo 4, ala 1, donde estaba Morales Anisco, y se encontró de la celda 404, donde estaba Jorge Bastías, llamativo un hallazgo: había un orificio en el suelo disimulado con una piedra que tiene un cable a modo de manija, donde había 36 teléfonos celulares”.

La organización fue asistida por los abogados Renzo Ruedas, Eber Pérez, Lucas Lecour, Sergio Carreño, Julieta Massara, Guillermo Yornet y Oscar González, que invocaron distintos planteos de nulidad y la recusación del juez. Los defensores oficiales alejo Amuchastegui y Corina Feldman que pidieron la nulidad de la investigación se basaron en le excesivo tiempo de la investigación.

Todas las imputaciones

Pedro Esteban Morales Anisco fue imputado por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por haber sido cometido en el interior de un centro de detención en calidad de coautor en concurso real con lavado de activos agravado por habitualidad y como miembro de una banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza en calidad de coautor”.

La imputación por la droga es en relación a los 3,649 kilogramos de marihuana y 1,8 gramos de cocaína encontrados el 4 de diciembre de 2024 en el sector del patio externo del Complejo Almafuerte, Módulo 4, Ala 1.

El preso Mario Alberto Subía recibió la misma imputación por la droga decomisada.

José Gastón Reale fue imputado por “lavado de activos agravado por habitualidad y como miembro de una banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza en calidad de coautor, en concurso real con dos hechos de cohecho activo en calidad de autor”. Según la investigación, Reale le transfirió dinero de su cuenta a los dos penitenciarios: Carlos Padilla y Gonzalo Becerra.

Por ello, Padilla fue imputado por cohecho pasivo (recibió $300.000 el 18 de diciembre de 2024) y por incumplimiento de los deberes de funcionario público. En tanto que Becerra fue imputado por cohecho pasivo: recibió al menos 30 transferencias por un monto superior a $2 millones de las cuentas de Reale. Además, fue imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Jorge Luis Bastías, Jonathan Leonel Sassone Herrera y Bruno Alfredo Vicencio fueron imputados por lavado de activos agravado por habitualidad y como miembro de una banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza en calidad de coautores. Los tres son titulares de las cuentas a través de las cuales se concentraban elevados montos de dinero que luego eran transferidos a cuentas de personas que se encontraban fuera de la cárcel. La suma de dinero que movieron todavía está bajo investigación, en tanto que el proceso para abrir las cuentas permite verificar su identidad.

Daiana Ayelén Giménez (pareja de Morales Anisco) y Nahuel Pérez fueron imputados por lavado de activos agravado por habitualidad y como miembro de una banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza en calidad de coautores.

Por último, Mariano Adrián Vargas Gómez, Melanie Rosario Moreno Coria (hermana de la pareja de Peter), Nahir Estefanía Giménez, Carlos Marcelo Giménez (suegro de Peter), Rocío Ángeles Sosa, Elías Agustín Calcagno y Federico Abel Tamuch fueron imputados por “lavado de activos atenuado”, ya que los montos que movieron en sus cuentas son sensiblemente menores a los de los otros acusados.

Condenado a 28 años

Pedro Esteban Morales Anisco desde junio pasado cumple una condena unificada de 28 años y 3 meses de prisión. La última de ellas (de 6 años) es por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por la intervención de tres o más personas y por haberse cometido dentro de un establecimiento de alojamiento penitenciario.

El 20 de abril, por el brutal ataque a una niña de 12 años de Godoy Cruz, la Fiscalía de Homicidios imputó a Morales Anisco por el delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa” (en calidad de autor intelectual), y por este delito podría ser juzgado a futuro. Para los investigadores, el preso habría enviado a un chico de 17 años a matar a la niña, quien es la hija de uno de los presos que fue condenado por vender drogas junto a Morales Anisco. Las diferencias entre ambos generaron que se planificara el ataque a la menor.