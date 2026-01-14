14 de enero de 2026 - 12:36

Los 5 ejercicios de respiración respaldados por la ciencia que pueden bajar la hipertensión arterial

Estudios detallaron la importancia de hacer bien los ejercicios de respiración para bajar la hipertensión arterial.

Estos ejercicios ayudan a bajar la presión alta.

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

Una herramienta valiosa para bajar la presión arterial alta es gratis y siempre está con nosotros: nuestra respiración. Aunque es una función esencial para la vida, muchos no estamos utilizando la respiración a su máximo potencial, incluyendo su capacidad para reducir la hipertensión.

Según la ciencia, la respiración no solo afecta tus pulmones sino también tus sistemas nervioso y cardiovascular. Al aprender a controlar esta función básica a través de ejercicios de respiración profunda, dicen expertos, podemos desbloquear una serie de beneficios para nuestra salud y bienestar mental.

Ejercicios
Estos ejercicios ayudan a bajar la presión alta.

"Para muchas personas, los ejercicios de respiración son una forma fácil de reducir el estrés", dice la Dra. Ni-Cheng Liang, neumóloga integrativa en Coastal Pulmonary Associates en Encinitas, California.

Ejercicios de respiración para bajar la presión alta

1. El método de respiración 4-7-8

Muchas de las prácticas de respiración profunda utilizadas por los neumólogos hoy en día tienen sus raíces en las prácticas de yoga indias, particularmente la respiración 4-7-8, dice Liang. Para realizar este ejercicio:

  • Inhala por la nariz contando hasta cuatro.
  • Sostén la respiración contando hasta siete.
  • Exhala por la boca contando hasta ocho.
Ejercicios
Estos ejercicios ayudan a bajar la presión alta.

2. Respiración de caja

  • Inhala por la nariz contando hasta cuatro.
  • Aguanta la respiración contando hasta cuatro nuevamente.
  • Exhala por la boca contando hasta cuatro.
  • Aguanta la respiración contando hasta cuatro nuevamente.

3. Respiración con los labios fruncidos

  • Inhala lentamente por la nariz.
  • Exhala por la boca con los labios fruncidos, como si estuvieras soplando las velas de cumpleaños, durante 4 segundos más que tu inhalación. La exhalación prolongada ayuda a abrir tus vías respiratorias.
Ejercicios
Estos ejercicios ayudan a bajar la presión alta.

4. Respiración diafragmática

La respiración diafragmática se puede realizar sentado o acostado. "Esto es algo que se puede hacer cuando te despiertas o antes de irte a dormir", anuncia la profesional.

  • Coloca ambas manos en tu abdomen.
  • Inhala por la nariz, dejando que el abdomen se infle como un globo.
  • Exhala por la boca, desinflando el vientre como un globo como si intentaras acercar tu ombligo a la columna vertebral.

5. Respiración nasal alternada

  • Exhala completamente.
  • Usa tu dedo índice para cerrar tu fosa nasal izquierda e inhala todo lo que puedas con la fosa nasal derecha.
  • Pellizca ambos orificios de la nariz, pausa dos segundos y luego suelta el orificio izquierdo.
  • Exhala por la fosa nasal izquierda.
  • Inhala por la fosa nasal izquierda, pellizca ambas fosas nasales para cerrarlas y aguanta la respiración por dos segundos.
  • Suelta la fosa nasal derecha y exhala por esa fosa nasal.
