Los 5 ejercicios de respiración respaldados por la ciencia que pueden bajar la hipertensión arterial

Estudios detallaron la importancia de hacer bien los ejercicios de respiración para bajar la hipertensión arterial.

Una herramienta valiosa para bajar la presión arterial alta es gratis y siempre está con nosotros: nuestra respiración. Aunque es una función esencial para la vida, muchos no estamos utilizando la respiración a su máximo potencial, incluyendo su capacidad para reducir la hipertensión.

Según la ciencia, la respiración no solo afecta tus pulmones sino también tus sistemas nervioso y cardiovascular. Al aprender a controlar esta función básica a través de ejercicios de respiración profunda, dicen expertos, podemos desbloquear una serie de beneficios para nuestra salud y bienestar mental.

Ejercicios Estos ejercicios ayudan a bajar la presión alta. web "Para muchas personas, los ejercicios de respiración son una forma fácil de reducir el estrés", dice la Dra. Ni-Cheng Liang, neumóloga integrativa en Coastal Pulmonary Associates en Encinitas, California.

Ejercicios de respiración para bajar la presión alta 1. El método de respiración 4-7-8

Muchas de las prácticas de respiración profunda utilizadas por los neumólogos hoy en día tienen sus raíces en las prácticas de yoga indias, particularmente la respiración 4-7-8, dice Liang. Para realizar este ejercicio: