De la serie de Moria Casán a la de Mafalda: Netflix anunció todos los estrenos argentinos del 2026 y 2027

En la nueva sede de Netflix en Buenos Aires, Francisco “Paco” Ramos desplegó una mezcla de diagnóstico industrial y entusiasmo creativo. Vicepresidente de Contenidos para Latinoamérica desde 2018, el ejecutivo mexicano se convirtió en una figura clave para entender el crecimiento de la producción audiovisual regional y, en particular, el lugar que ocupa Argentina dentro de esta maquinaria global.

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De paso por el país para presentar la programación “ Hecho en Argentina ” de lo que resta de 2026 y todo 2027 —un paquete de 19 producciones entre series y películas—, Ramos dialogó con diario Clarín y dejó algunas definiciones importantes.

"Algo que me llama muchísimo la atención es la pasión de la gente en este país”, dijo el ejecutivo, sin dudas refiriéndose a la resiliencia de la cultura argentina pese a los vaivenes económicos.

De hecho, desde el punto de vista del negocio, Argentina aparece como un territorio consolidado dentro del mapa regional de Netflix. Sin embargo, apuntó que aún hay una barrera, que es el acceso masivo a internet. "Lo más importante para nosotros es encontrar que el contenido local complemente una oferta que le dé pertenencia y sensación de argentinidad al miembro”, explicó sobre una de las misiones en las que trabaja la plataforma.

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Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la defensa del modelo de lanzamiento de temporadas completas, una marca registrada de la plataforma desde "House of Cards". “Lo que buscamos con esta estrategia es que sea el miembro el que decida cómo y cuándo ve las series”, afirmó. Y agregó que el sistema “nos ha dado la capacidad de entender que no todas las cosas son para todos”.

Frente a modelos semanales adoptados por otras plataformas (con HBO Max y Amazon Prime Video a la cabeza), Ramos se mostró abierto pero firme: “Hay competidores que lo hacen de forma distinta y les va igualmente bien. A nosotros nos da muy buen resultado lanzar todos los episodios a la vez”.

El talento argentino: un valor para Netflix

Si hay un punto en el que Ramos insistió una y otra vez es en la calidad del capital humano local. “Es muy riguroso, preparado. Hay un tesón y un orgullo por su trabajo”, afirmó. “Por más guionistas y directores buenos que haya, si no hay equipos técnicos poderosos, no se puede llevar a cabo”.

La experiencia en rodajes recientes reforzó esa impresión. Quizás el caso de "El Eternauta", el año pasado, es el más evidente, aunque remarcó que el director Álex de la Iglesia, por ejemplo, quedó impactado por “la garra y el oficio” de los equipos locales durante el rodaje de "Felicidades".

“[La plataforma] Empieza cada vez a encontrar no solo más audiencias dentro de la Argentina, sino también en otros países”, señaló el ejecutivo. Series como "El Marginal" o "El Eternauta", ya mencionada, funcionan como punta de lanza de ese proceso. Sobre esta última,

Ramos fue claro: “A partir de 'El Eternauta' empieza a haber más interés por lo argentino fuera de Latinoamérica”. Sin embargo, la segunda temporada de la adaptación de la historieta de Oesterheld no está confirmada: "Está en preproducción avanzada", fue lo único que dijo Ramos a Clarín.

El fenómeno no es inmediato, pero sí progresivo: “Se va construyendo poco a poco una sensación de que la calidad de las cosas que se hacen en Argentina son relevantes para audiencias en otros países”.

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Los 19 títulos

Entre series y películas, serán 19 las producciones de Hecho en Argentina que estrenará Netflix en este 2026 y 2027.

"Carísima", serie con Caro Pardíaco, Malena Pichot y Gastón Pauls. Este 2026.

"Crimen desorganizado", serie en producción. Con Celeste Cid, Marco Antonio Caponi, Matías Mayer, Benjamín Amadeo, Miguel Ángel Rodríguez, Soledad Silveyra y con la participación de Martín Bossi. Para 2027.

"Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo". Película, escrita por Hernán Casciari, dirigida por Gustavo Cova e ilustrada por Ricardo Liniers. Este 2026.

"El futuro es nuestro", serie con Mateo Gil como showrunner, con Delfina Chaves, Fernán Mirás y Alfredo Castro. Basada en el relato de Philip K. Dick. Para 2027.

"En el barro". La tercera temporada se verá en 2027.

"Envidiosa". La cuarta y última temporada estrena este 29 de abril.

"Felicidades". La película sobre la obra de teatro homónima, dirigida por Alex De la Iglesia. Este 2026.

"Fito Páez: El mundo cabe en una canción". Película documental, dirigida por Matías Gueilburt. Este 2026.

"Gordon". Serie dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrick, con Rodrigo de la Serna. Segundo semestre de 2026.

"Lo dejamos acá". Película con Ricardo Darín y Diego Peretti. Segundo semestre de 2026.

"Mafalda". Serie animada de Juan José Campanella. En 2027.

"Mis muertos tristes". Serie dirigida por Pablo Larraín, con Mercedes Morán y Dolores Fonzi. Segundo semestre de 2026.

"Moria". La serie con Cecilia Roth, Griselda Siciliani y Sofía Gala Castiglione. Estrena el 14 de agosto.

Película sin título de Santiago Mitre. Con Peter Lanzani y Verónica Llinás. En 2027.

"Perfecta: La voz de Silvina Luna". Película documental, dirigida por Nico Petrich. En 2027.

Serie sin título de Sebastián Borensztein. Con el Chino Darín. Serán 5 episodios. En 2027.

"Tiempo al tiempo". Serie, con Carla Peterson, Jerónimo Bosia, Valentina Zenere, Luciano Castro. En 2027.

"Risa y la cabina del tiempo". Película con Cazzu, Diego Peretti y Joaquín Furriel. Estrena luego de que estrene en cines el 16 de abril.

"Yiya Murano: Muerte a la hora del té". Película documental de Alejandro Hartmann.