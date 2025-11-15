La China Suárez en su entrevista con Mario Pergolini: "Estoy con ganas de vengarme"

Tras la entrevistas fallidas en diferentes medios de difusión de la Argentina, Eugenia “La China” Suárez finalmente participó en Otro Día Perdido ( El Trece ), el ciclo conducido por Mario Pergolini .

Generando controversia desde el inicio, la actriz se presentó acompañada por Mauro Icardi y habló de su actualidad profesional, su vida sentimental y la imagen mediática que la rodea.

Para la entrevista, Suárez eligió un vestido beige de estilo sofisticado, con cuello tortuga y detalles de puntilla en la parte delantera. La prenda destacó por su caída impecable y un panel central en tela lisa que reforzó la estética delicada del diseño.

A su lado, Mauro Icardi optó por un look clásico e informal: jeans negros, remera beige a tono con el vestido de su pareja y una camisa con bolsillos frontales con detalles en negro y plateado. El futbolista no solo la acompañó, sino que también intervino en algunos tramos de la charla.

Tras una bienvenida cordial, Suárez hizo referencia al impacto que generan sus decisiones personales y profesionales, y a la imagen negativa que suele adjudicársele. Pergolini no esquivó el tema: mencionó las supuestas exigencias que habrían trascendido, como el pedido de usar lentes de sol para evitar el contacto visual y la solicitud de confites rojos en vez de verdes.

Minutos después, el programa presentó el tráiler de Hija del fuego: la venganza de la bastarda (Disney+), la nueva ficción que protagoniza. Pergolini insinuó que la actriz comparte rasgos con Letizia, la mujer que, en la serie, llega a un pueblo patagónico para ejecutar una vengativa trama de crímenes.

—“¿Decís que hay similitudes? No. En todo caso debería empezar a vengarme un poco más. Estoy con ganas de vengarme” —respondió Suárez, filosa, generando un instante de tensión en el estudio.

Luego aclaró: —“No de nadie puntual”.

“Soy vengativa”: la confesión que sorprendió al conductor

Aprovechando la frase, Pergolini fue directo y le preguntó si se consideraba una persona vengativa.

—“En la vida real, sí. La gente conoce mi perfil más callado, ese de ‘de eso no hablo’, pero soy bastante vengativa” —admitió.

La actriz profundizó aún más:

—“Soy muy hiriente aunque no levanto la voz. Digo cosas de las que después me arrepiento. Me voy a la mier…, busco exactamente qué decir”.

También habló del impacto de los comentarios en redes sociales y su costumbre de responder impulsivamente:

—“Soy impulsiva. Muchas veces me callo, pero un día me levanto cruzada, agarro Twitter y lo pongo. Mauro lo sabe; me tiene que sacar el teléfono de la mano. Igualmente, nunca hice nada tan grave con el celular… lo peor que hice fue contestar”.

Plan familiar y casamiento

La conversación avanzó hacia su relación con Icardi y la posibilidad de casarse. Suárez fue categórica: solo considerará formalizar cuando se concrete el divorcio del delantero con Wanda Nara.

Más tarde, Icardi se sumó a la entrevista y le obsequió a Pergolini una camiseta del Galatasaray. Contó además que conoce a Suárez desde 2021, aunque la relación se confirmó recién en diciembre de 2024.

Consultado sobre su memoria y si esto lo volvía rencoroso, el futbolista respondió:

—“No, pero me guardo y me acuerdo de todo”.

—“Sos re rencoroso” —intervino Suárez entre risas.

Icardi reveló que, cuando discuten, suelen tomarse algunos días de distancia para bajar tensiones antes de retomar la dinámica de pareja.

Respecto al estado del divorcio, adelantó:

—“Primero me tengo que divorciar. Estamos esperando eso. El trámite está hecho desde el año pasado y cuando salga lo vamos a festejar”.

La actriz, irónica, agregó:

—“Lo bueno es que fue tranquilo. Pero es lo más importante… ponerse de acuerdo con el ex”, en referencia a la mediática separación entre el delantero y Wanda Nara.