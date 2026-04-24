Finalmente, el niño de 1 año y 9 meses que se encontraba internado en el Hospital Notti con lesiones cerebrales como consecuencia de un violento maltrato falleció durante la mañana de este viernes. El pequeño había llegado al lugar hace dos semanas -el viernes 10 de abril - con severos daños de lo que coloquialmente se conoce como "síndrome de zamarreo".

Un nene de 2 años está internado con lesiones cerebrales: acusan a su madre de maltratarlo

Por intento de homicidio, detuvieron e imputaron al padrastro de un niño internado con lesiones cerebrales

El padrastro del niño. Cristian Gonzalo Fragapane Gómez es el principal sospechoso de ser el autor de los maltratos . Y, ya confirmada la muerte del pequeño, en las próximas será imputado por homicidio simple calificado por alevosía (actualmente está acusado por el intento de homicidio - grado de tentativa- ).

Murió el nene de 1 año que estaba internado por maltrato y su padrastro podría ser condenado a perpetua

La fiscal Florencia Díaz Peralta consideró este jueves que las pruebas que apuntan a Fragapane como el autor de los violentos maltratos eran por demás contundentes, y por ello mismo lo había imputado como el presunto autor .

Fragapane podría ser condenado a prisión perpetua por el asesinato de su hijastro, y el juicio recaería sobre un jurado popular .

El niño permanec{ia internado en terapia intensiva con inminente riesgo de vida y se cree que los ataques habrían tenido lugar en una vivienda de Luján de Cuyo.

El padrastro, el principal acusado por los maltratos y la muerte del niño

Ni bien se conoció el aberrante episodio, desde el entorno del padre del nene señalaron a la madre de la víctima (los progenitores están separados) y a su actual pareja como responsables de las agresiones.

De hecho, durante los días posteriores a la internación, la Justicia dispuso una medida de restricción de acercamiento para la madre y el padrastro del niño; y que ahora se complementa con la imputación de Fragapane Gómez como presunto autor de las agresiones que derivaron en el fallecimiento del nño.

El viernes 10 de abril, un niño había ingresado a la guardia de urgencia del hospital Notti. Allí los médicos constataron que había llegado con lesiones cerebrales, por lo que desde ese hospital pediátrico denunciaron ante la Justicia de Mendoza un evidente episodio de violencia contra el niño.

Edificio del Ministerio Público Fiscal de Mendoza Murió el nene de 1 año que estaba internado por maltrato y su padrastro podría ser condenado a perpetua Marcelo Álvarez / Los Andes

Según informaron, el niño presentaba severas lesiones compatibles con lo que se conoce como "síndrome de zamarreo" y que tiene que ver con las consecuencias que evidenciaba la víctima ante evidentes y reiterados episodios de sacudones violentos a los que era sometida.

Dentro de la poca información que trascendió del episodio, familiares del padre del niño -y el propio hombre- acusaron desde el primer momento a la madre del pequeño y a su padrastro por el presunto maltrato.

Sus progenitores están separados y el niño vive con la mujer y la pareja de ella (Fragapane), sobre quienes se había dictado una medida de restricción de acercamiento.

Luego de la presentación judicial del hospital pediátrico ubicado en Guaymallén se dio intervención al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y al Programa Provincial de Maltrato infantil (PPMI) para hacer un seguimiento detallado de la situación del niño y los vínculos con sus padres.

Incluso, se supo que hace unos meses el pequeño ya había estado internado en ese hospital de referencia.