“Crees que esto no tiene nada que ver contigo”, responde Miranda. Y procede a dar el mejor discurso del filme: “Vas a tu armario y elegís ese suéter azul deforme para decir que te tomas el mundo demasiado en serio como para preocuparte por la ropa. Pero lo que no sabes es que no es sólo azul, no es turquesa, ni azul marino. Es cerúleo. En 2002, Óscar de la Renta presentó una colección de vestidos cerúleo y luego fue YSL que lo usó en chaquetas militares. Después apareció en ocho colecciones diferentes, a grandes tiendas para terminar en alguna casa barata y deprimente donde la rescataste de una liquidación. Sin embargo, representa millones de dólares y puestos de trabajo”.