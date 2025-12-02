Netflix tiene lista la tercera película de una popular saga policial y la protagoniza Daniel Craig

Se trata de "Wake Up Dead Man", donde el detective que interpreta Daniel Craig intentará resolver un asesinato en una iglesia. Qué día llega a Netflix.

La tercera entrega de "Knives Out: Un misterio de Knives Out" (de la saga "Entre navajas y secretos") aterrizará el 12 de diciembre en Netflix y vuelve a poner a Daniel Craig en la piel del detective Benoit Blanc, pero esta vez dentro de un escenario inesperado: una pequeña iglesia de pueblo atravesada por tensiones, secretos y un asesinato imposible. "Wake Up Dead Man" deja atrás las mansiones y las islas de lujo para sumergirse en un misterio más íntimo y emocional.

El nuevo elenco funciona como una congregación de estrellas: Josh O’Connor como un joven sacerdote recién asignado, Josh Brolin en el rol de un monseñor carismático, y un grupo de fieles integrado por Glenn Close, Kerry Washington, Jeremy Renner, Andrew Scott, Cailee Spaeny y Thomas Haden Church. Tras el crimen, la jefa de policía del pueblo —Mila Kunis— convoca a Blanc para desatar el enigma.

Embed - Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out | Avance oficial | Netflix La saga, nacida en 2019 con más de 300 millones de dólares en taquilla, encontró su sello en reinventarse con cada película. Rian Johnson vuelve a empujar los límites y explica por qué eligió esta vez un registro más terrenal: "Queríamos traer la historia a tierra. Por eso transcurre en una iglesia. La fe es algo muy personal para mí", dijo el director.

El director también descartó de plano la idea de una precuela sobre Blanc: “Benoit es más interesante resolviendo un caso. No quiero ver a Benoit de niño”.