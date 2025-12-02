2 de diciembre de 2025 - 12:26

En 5 capítulos: la nueva serie de Netflix con el Chino Darín sobre la Alemania Nazi

Tiene a su padre, Ricardo Darín, como productor. Las grabaciones iniciaron en Buenos Aires y continuarán en Europa.

El Chino Darín es la nueva cara de la producción argentina en colaboración con Netflix.

El Chino Darín es la nueva cara de la producción argentina en colaboración con Netflix.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La ficción contará con cinco episodios y seguirá la vida de “El Ruso”, un cantante de tango de origen judío que es engañado por un falso descubridor de talentos y llevado, en plena guerra, al corazón de la Alemania nazi bajo una supuesta oferta laboral.

"El Ruso" la nueva producción de Netflix en Argentina.

"El Ruso" la nueva producción de Netflix en Argentina.

Una vez allí, descubre que fue manipulado y queda atrapado en una operación de inteligencia tan peligrosa como improbable, en la que su destino deja de ser el éxito artístico para transformarse en una misión clave.

Inició el rodaje en Buenos Aires

El rodaje ya comenzó en Buenos Aires y continuará próximamente en distintas locaciones de Europa, con el objetivo de recrear escenarios auténticos de la década del 40. Entre los espacios elegidos se destacó la estación de trenes de Constitución, transformada especialmente para reflejar la atmósfera de época.

La serie apuesta a una puesta visual de gran escala y a una narrativa compleja, poco habitual en la producción local.

Sebastián Borensztein, responsable de títulos como “Un cuento chino” y “La odisea de los giles”, aseguró que se trata del proyecto más desafiante de su carrera.

Es una historia en la que vengo trabajando desde hace diez años. Por la magnitud de la producción y la complejidad que implica, no imagino hacerlo sin este equipo. Tener al Chino como protagonista es un lujo: se está preparando intensamente desde hace meses para un personaje que representa un enorme reto actoral”, sostuvo el director.

El Chino Darín junto al director, Sebastián Borensztein.
El Chino Darín junto al director, Sebastián Borensztein.

El Chino Darín junto al director, Sebastián Borensztein.

La serie es una producción conjunta de Kenya Films y K&S Films, con Federico Posternak, Chino Darín, Ricardo Darín, Leticia Cristi y Matías Mosteirin como productores ejecutivos. Además del contexto bélico y político, la trama pone el foco en la identidad, el arraigo y el poder transformador del arte en uno de los momentos más oscuros del siglo XX.

Fecha de estreno de la serie de Netflix

Por el momento, Netflix no confirmó la fecha de estreno. Sin embargo, debido al alcance internacional del rodaje y al trabajo de posproducción que requiere una miniserie de época, se estima que podría llegar a la plataforma hacia finales de 2026.

