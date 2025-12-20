La película de romance adolescente que llegó a Prime Video: escrita por una argentina

La producción es la primera parte de una trilogía que, si todo va bien, tendrá sus dos adaptaciones cinematográficas.

Amazon Prime Video fuerza el género que es suyo por predilección, el romance adolescente y juvenil. Esta vez, la plataforma presentó una película sobre un triángulo amoroso basado en una novela escrita por la argentina Mercedes Ron. Si le va bien, sería la primera de tres entregas dentro del universo de la novelista.

La película es “Dímelo bajito”, la primera entrega de la trilogía “Dímelo” de Ron. El proyecto forma parte de una ambiciosa iniciativa anunciada por Prime Video bajo el sello La Casa de Ron, que prevé diez adaptaciones audiovisuales basadas en las historias de la escritora, responsable también de la exitosa saga “Culpables”.

Protagonizada por Alicia Falcó, Fernando Lindez y Diego Vidales, la película presenta a Kami, Thiago y Taylor, un trío atravesado por vínculos pasados, silencios no resueltos y sentimientos que vuelven a emerger con fuerza. El elenco joven busca conectar con una audiencia que ya demostró fidelidad a este tipo de relatos marcados por la intensidad emocional.

La historia detrás de la nueva película juvenil de Prime Video La historia gira en torno a Kamila Hamilton, quien se reencuentra con los hermanos Di Bianco siete años después de haber marcado su adolescencia. Thiago fue su primer beso; Taylor, su refugio y protección constante. El regreso inesperado de ambos desestabiliza la vida aparentemente ordenada que Kami logró construir. Ya no es la chica inocente que ellos recuerdan, pero tampoco puede ignorar lo que despiertan en ella.

Embed - Dímelo Bajito | Trailer Oficial | Amazon Prime El conflicto se desarrolla en clave de triángulo amoroso, donde el deseo, la culpa y la identidad personal se ponen en juego. ¿Puede resistirse a la presencia de Thiago? ¿Qué sucede cuando Taylor empieza a mirarla de otra manera? Las preguntas empujan la narrativa hacia una tensión constante, donde cada elección parece tener consecuencias irreversibles.