30 de marzo de 2026 - 22:41

Con música de ABBA, Granaderos festejaron el cumpleaños de Karina Milei

La Fanfarria Militar “Alto Perú” ofreció un breve show en Casa Rosada, con clásicos de ABBA, ante la secretaria general y un grupo reducido de funcionarios.

Karina Milei celebró su cumpleaños con un show de Granaderos en Casa Rosada.

Karina Milei celebró su cumpleaños con un show de Granaderos en Casa Rosada.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La Fanfarria Militar “Alto Perú”, perteneciente al Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, ofreció un breve show musical en la Casa Rosada. El motivo fue celebrar el cumpleaños de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Leé además

El presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

El Gobierno nacional apelará el fallo que suspendió la Reforma Laboral: "Iremos a fondo"

Por Redacción Política
Compra millonaria de Adorni: un departamento financiado por las propias vendedoras.

Manuel Adorni adquirió un departamento por USD 230.000 con una hipoteca particular

Por Redacción Política

El evento se realizó en el Patio de las Palmeras y tuvo una duración aproximada de ocho minutos, durante los cuales la banda interpretó canciones del reconocido grupo sueco ABBA.

Embed

Un festejo breve y con funcionarios cercanos

La celebración contó con la presencia de un grupo reducido de dirigentes del oficialismo. Entre los asistentes estuvieron Pilar Ramírez, jefa del bloque de La Libertad Avanza; Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados; Lule Menem, integrante de la Secretaría General de la Presidencia; y Diego Santilli, ministro del Interior.

Tras la presentación, Karina Milei saludó a los integrantes de la banda y a su director, y luego se retiró hacia su despacho, gesto que fue replicado por los funcionarios presentes.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Vanesa Tossi, secretario del broker que gestionó el vuelo de Manuel Adorni a Punta del Este, declaró y contradijo al jefe de gabinete.

Testigo complica a Manuel Adorni: declaró que fue invitado a Punta del Este y le pidieron no facturar el vuelo

Profesor Juan José Ganduglia observando la obra restaurada en la Coordinación de Patrimonio Cultural del Ministerio de Economía 

Karina Milei ordenó sacar un histórico cuadro de Perón y Evita de Casa Rosada y evalúan poner una de Messi

Karina Milei salió a respaldar a Manuel Adorni.

Karina Milei respaldó públicamente a Manuel Adorni y apaga todo rumor de salida: "Mi apoyo, intacto"

Más allá de las fotos que muestran unidad, lo que predomina son las internas libertarias de todos contra todos.

Se terminó el verano