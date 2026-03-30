Con música de ABBA, Granaderos festejaron el cumpleaños de Karina Milei

La Fanfarria Militar “Alto Perú”, perteneciente al Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, ofreció un breve show musical en la Casa Rosada. El motivo fue celebrar el cumpleaños de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
El evento se realizó en el Patio de las Palmeras y tuvo una duración aproximada de ocho minutos, durante los cuales la banda interpretó canciones del reconocido grupo sueco ABBA.
Un festejo breve y con funcionarios cercanos
La celebración contó con la presencia de un grupo reducido de dirigentes del oficialismo. Entre los asistentes estuvieron Pilar Ramírez, jefa del bloque de La Libertad Avanza; Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados; Lule Menem, integrante de la Secretaría General de la Presidencia; y Diego Santilli, ministro del Interior.
Tras la presentación, Karina Milei saludó a los integrantes de la banda y a su director, y luego se retiró hacia su despacho, gesto que fue replicado por los funcionarios presentes.