Con música de ABBA, Granaderos festejaron el cumpleaños de Karina Milei

La Fanfarria Militar “Alto Perú” ofreció un breve show en Casa Rosada, con clásicos de ABBA, ante la secretaria general y un grupo reducido de funcionarios.

Karina Milei celebró su cumpleaños con un show de Granaderos en Casa Rosada.

La Fanfarria Militar “Alto Perú”, perteneciente al Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, ofreció un breve show musical en la Casa Rosada. El motivo fue celebrar el cumpleaños de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El evento se realizó en el Patio de las Palmeras y tuvo una duración aproximada de ocho minutos, durante los cuales la banda interpretó canciones del reconocido grupo sueco ABBA.

Embed [#CasaRosada-AHORA] La banda del cuerpo de Granaderos a Caballo tocó en el Patio de las Palmeras para la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, que el sábado pasado, 28 de marzo cumplió años. Hicieron Avenida de las Camelias, éxitos de ABBA y la Marcha de San Lorenzo pic.twitter.com/aS1tETNyzy — Juan Pablo Peralta (@JuamPaPeralta) March 30, 2026 Un festejo breve y con funcionarios cercanos La celebración contó con la presencia de un grupo reducido de dirigentes del oficialismo. Entre los asistentes estuvieron Pilar Ramírez, jefa del bloque de La Libertad Avanza; Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados; Lule Menem, integrante de la Secretaría General de la Presidencia; y Diego Santilli, ministro del Interior.