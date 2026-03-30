El Gobierno nacional apelará el fallo que suspendió la Reforma Laboral: "Iremos a fondo"

“Se rechazan los intentos de quienes pretenden obstaculizar las reformas necesarias para superar el desempleo y el estancamiento”, justificó el ministerio conducido por Sandra Pettovello.

Luego del freno judicial a más de 80 artículos de la Reforma Laboral, el Gobierno nacional salió a ratificar su postura y anticipó que buscará revertir la medida del juez Raúl Horacio Ojeda. Desde el oficialismo aseguran que trabajarán para que la ley se aplique en su totalidad.

El revés se produjo tras una cautelar dictada por la Justicia laboral, que suspendió gran parte de la ley a partir de un pedido de la CGT. Frente a ese escenario, la administración nacional definió avanzar con una estrategia jurídica para recuperar la plena vigencia de la Ley N° 27.802 de Modernización Laboral.

Los libertarios prometen ir a fondo hasta que toda la ley sancionada por amplia mayoría en ambas cámaras esté plenamente vigente. “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, dicen fuentes del gobierno al tanto de la estrategia jurídica tras la decisión a favor de la central obrera.

Al mismo tiempo, recalcan la legitimidad parlamentaria de la normativa. Por eso, la decisión será apelada, tal como comunicó el Ministerio de Capital Humano, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación. Son las dos áreas a cargo del trabajo en el terreno jurídico.

Comunicado del Ministerio de Capital Humano Por el momento, el ministro de Justicia a cargo de Juan Bautista Mahiques no está involucrado en el seguimiento de la causa. En la cartera que lidera Sandra Pettovello emitieron un comunicado con referencia a la presentación de la calle Azopardo.