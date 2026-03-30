La Justicia suspendió más de 80 artículos de la Reforma Laboral tras un reclamo de la CGT

Un fallo judicial puso en pausa una parte importante de la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno nacional . La decisión fue tomada por el juez Raúl Horacio Ojeda luego de un reclamo presentado por la CGT , que cuestionó la constitucionalidad de varios artículos.

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La medida cautelar ordenó la suspensión provisoria de más de 80 disposiciones de la Ley de Modernización Laboral (27.802), sancionada a fines de febrero. La resolución regirá hasta que se defina el fondo del asunto en una “sentencia definitiva” .

El planteo fue impulsado por el triunvirato de la central obrera, Jorge Alberto Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo. Desde el juzgado nacional del Trabajo advirtieron que la aplicación de estos artículos podría “afectar derechos constitucionales” y generar un “perjuicio inminente” para los trabajadores.

En la misma línea, Ojeda aseguró que esta cautelar tiene fundamentos por la “verosimilitud del derecho calificada” y porque, en el caso de aplicarse las normas establecidas en la ley, podría producirse una ruptura en los derechos laborales adquiridos.

En la cautelar, se aseguró que la CGT “posee legitimación activa para impugnar los artículos señalados” , vinculados a los “derechos de sindicalización, negociación colectiva y huelga”, teniendo en cuenta, también, los aspectos “individuales comunes y homogéneos” de los grupos de trabajadores, “cuya prestación se encuentra regulada” por las normas vigentes en nuestro país.

Por el momento, esta suspensión continuará siendo de carácter “provisorio”, mientras se resuelve la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de la norma.

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“Se peticiona la declaración de inconstitucionalidad de un grupo de disposiciones de la reciente ley 27.802 cuya determinación no corresponde al prieto marco de una medida cautelar. En esta etapa corresponde emitir una prudente consideración general que permita adoptar una decisión provisoria, para aguardar con paz social hasta la sentencia definitiva, luego de un debate más intenso”, concluye el texto.

Desde la CGT celebraron la medida

Por su parte, el cosecretario general de la CGT Cristian Jerónimo respaldó la decisión judicial y sostuvo que se trata de un fallo “contundente” en defensa de los derechos de los trabajadores.

“Esta es una presentación que hizo la CGT y, como lo habíamos dicho cuando se aprobó la ley, íbamos a ir a la Justicia porque entendíamos que era inconstitucional y totalmente regresiva”, dijo en declaraciones radiales.

“Esta ley, tal como está redactada, tiene una redacción maliciosa y va en contra de la Constitución Nacional. Es algo muy alocado lo que hicieron”, continuó Jerónimo. Y recordó: “Desde que asumió este gobierno hicimos un paro nacional, tres movilizaciones y cuatro paros generales”.

Finalmente, apuntó contra gobernadores y legisladores que acompañaron la ley: “Muchos no cumplieron con su palabra, ya que habían dicho que no iban a acompañar nada que afectara a los trabajadores y terminaron votando esta ley tal cual la planteó el Gobierno”, se quejó.