5 de febrero de 2026 - 12:26

Con 40 capítulos: la serie de Netflix que combina médicos, romance y fantasmas del pasado

Es la clásica producción romántica donde la protagonista vuelve a su pasado derrotada y logra reconectarse con sus raíces.

La serie romántica de netflix que es furor en la plataforma.&nbsp;

La serie romántica de netflix que es furor en la plataforma. 

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Con una trama marcada por el regreso al origen, las cuentas pendientes y los vínculos dentro de un hospital, así inicia la serie se convirtió en tendencia en Netflix. En 40 capítulos, el relato sigue a una mujer que vuelve a su pueblo natal y se ve obligada a enfrentar viejos fantasmas.

Leé además

La nueva serie de Netflix con un estilo similar a Rápidos y furiosos

Seis capítulos e inspirada en "Rápido y furioso": la serie de Netflix sobre autos, carreras y dramas familiares

Por Redacción Espectáculos
La nueva serie de Netflix, un K-drama que engancha desde el primer capítulo. 

Con 12 episodios: el K-drama de amor moderno que arrasa en Netflix y responde una pregunta trascendental

Por Redacción Espectáculos

“Sullivan’s Crossing”, la serie que tiene 2 temporadas con 20 episodios cada uno, es un drama romántico canadiense que logró ubicarse entre lo más visto de la plataforma. La historia gira en torno a Maggie, una prestigiosa neurocirujana que su vida en la ciudad se desmorona tras un escándalo profesional.

Médicos, romance y un pueblo entrañable, el éxito de Netflix.
Médicos, romance y un pueblo entrañable, el éxito de Netflix.

Médicos, romance y un pueblo entrañable, el éxito de Netflix.

De qué trata "Sullivan’s Crossing", la serie éxito de Netflix

Estrenada en 2023, la serie sigue a Maggie Sullivan cuando se ve forzada a abandonar su exitosa carrera y su vida urbana. Al regresar a su ciudad natal, no solo debe lidiar con su pasado y con viejos secretos familiares, sino también redefinir quién es y qué quiere para su futuro, en un entorno que la conoce demasiado bien.

Embed - Sullivan's Crossing | Season 3 Trailer | Stream Free on The CW

La serie fue bien recibida por la crítica especializada, que destacó su equilibrio entre romance y drama.

Joel Keller, de Decider, señaló que la segunda temporada ofrece “más de lo mismo que la primera, y eso no es necesariamente malo”, mientras que sobre el inicio de la ficción remarcó que “es ideal para quienes disfrutan del drama romántico y de desarrollo lento”.

En la misma línea, Robert Lloyd, de Los Angeles Times, la definió como “perfectamente agradable y, por momentos, sorprendente, con la dosis justa de tensión para mantener el interés sin incomodar”.

El reparto principal lo integran Morgan Kohan como Maggie Sullivan, la neurocirujana protagonista que regresa a su pueblo para empezar de nuevo; y Chad Michael Murray como Cal Jones, asistente de Sully y principal interés romántico de Maggie.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Netflix suma una nueva producción de Stranger Things, con los personajes originales pero animados. 

Spin-off animado de "Stranger Things": cómo es y cuándo se estrena en Netflix

Por Redacción Espectáculos
La nueva serie romántica de piratas que lidera en Netflix

Con 8 episodios: la serie romántica de piratas que es furor en Netflix y tiene a un actor de "Gossip Girl"

Por Redacción Espectáculos
Lauchhammer: Muerte en Lusacia

Con 6 capítulos en Netflix: la serie alemana que es más oscura que "Dark" y que no podrás olvidar

Por Marianela Panelo
La serie de juegos mortales que canceló Netflix.

Netflix canceló una popular serie sobre juegos mortales tras 3 temporadas

Por Redacción Espectáculos