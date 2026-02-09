Con Tom Hardy y 96 minutos: la película de acción de Netflix que supera las 100 millones de reproducciones

Se trata de "Estragos", la película de acción que acumula más de 112,4 millones de visualizaciones desde su estreno el año pasado y que logró sostener su impacto más allá del debut. Durante el primer semestre del año alcanzó 86,9 millones de reproducciones y sumó otras 25,5 millones en los meses siguientes, un rendimiento que la posiciona entre las producciones más vistas de Netflix.
Otro punto a favor es su duración. Con apenas 96 minutos, la película no se estira innecesariamente ni cae en subtramas descartables. Es directa, intensa y eficaz: un viaje corto pero contundente.
De qué se trata "Estragos", el thriller de acción de Netflix
Dirigida por Gareth Evans, el filme mantiene un tono oscuro y una puesta en escena marcada por la violencia explícita, la producción apuesta a la acción física y a una narrativa cargada de tensión, donde la adrenalina domina cada secuencia.
La historia sigue a un detective veterano de guerra que se ve arrastrado al mundo criminal en medio de una amenaza que pone en jaque a toda la ciudad. En su recorrido, debe enfrentarse tanto a organizaciones delictivas como a sectores corruptos de la policía, que buscan dar con su paradero y frenar sus movimientos.
El conflicto se intensifica cuando se revela que su verdadero objetivo es rescatar a su hijo, con quien mantiene una relación distante y que está involucrado en redes de drogas y corrupción. A partir de allí, el protagonista inicia un camino violento y desesperado, obligado a enfrentar los errores y fantasmas de su pasado para recuperar a la persona más importante de su vida.