Con Tom Hardy y 96 minutos: la película de acción de Netflix que supera las 100 millones de reproducciones

La producción, de 96 minutos, se destaca por sus efectos visuales y la historia de un detective veterano de guerra que debe volverse un criminal.

Un thriller con gran impacto visual y muchos efectos se corona con más de 100 millones de reproducciones en Netflix. Estrenada el 25 de abril de 2025, se destacó dentro de la plataforma de streaming es especial por la actuación de Tom Hardy, el inglés que le dio cuerpo y voz a "Venom" de Sony/Marvel.

Se trata de "Estragos", la película de acción que acumula más de 112,4 millones de visualizaciones desde su estreno el año pasado y que logró sostener su impacto más allá del debut. Durante el primer semestre del año alcanzó 86,9 millones de reproducciones y sumó otras 25,5 millones en los meses siguientes, un rendimiento que la posiciona entre las producciones más vistas de Netflix.

Se trata de "Estragos", la película de acción que acumula más de 112,4 millones en Netflix. Se trata de "Estragos", la película de acción que acumula más de 112,4 millones en Netflix. gentileza Otro punto a favor es su duración. Con apenas 96 minutos, la película no se estira innecesariamente ni cae en subtramas descartables. Es directa, intensa y eficaz: un viaje corto pero contundente.

De qué se trata "Estragos", el thriller de acción de Netflix Dirigida por Gareth Evans, el filme mantiene un tono oscuro y una puesta en escena marcada por la violencia explícita, la producción apuesta a la acción física y a una narrativa cargada de tensión, donde la adrenalina domina cada secuencia.

Embed - Estragos | Tráiler oficial | Netflix La historia sigue a un detective veterano de guerra que se ve arrastrado al mundo criminal en medio de una amenaza que pone en jaque a toda la ciudad. En su recorrido, debe enfrentarse tanto a organizaciones delictivas como a sectores corruptos de la policía, que buscan dar con su paradero y frenar sus movimientos.