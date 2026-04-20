Quién es el padre Guilherme, el DJ que hizo historia: papa Francisco y Bad Bunny en modo techno

Frente a más de 120 mil personas, el cura portugués Guilherme Peixoto hizo historia el sábado pasado en Plaza de Mayo con un show techno que reunió, a modo de homenaje , las frases del papa Francisco y las mezcló con himnos católicos. Además, adaptó el hit " CAFé CON RON ", de Bad Bunny , en clave religiosa.

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"Quiero lío, quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera, quiero que la Iglesia salga a la calle. Hagan lío" , se escuchó en la voz del fallecido Jorge Bergoglio desde los parlantes aquella noche ante un público masivo que combinaba adultos mayores, familias devotas y jóvenes con estilo oversize. Una postal inédita para los tiempos que corren, mientras sonaba el típico beat electrónico que incitaba a bailar y dejarse llevar.

"Plaza de Mayo": Por el show del DJ Padre Guilherme en homenaje al Papa Francisco pic.twitter.com/ASJnh73s0L

Como los mejores DJ, el padre Guilherme alentaba al público constantemente, con un gran manejo del ritmo y los equipos.

En uno de los momentos más celebrados, el cura DJ dio lugar a su reversión del hit "CAFé CON RON", de Bad Bunny.

Embed @losandesdiario | Fe y techno en Plaza de Mayo El sacerdote y DJ portugués Guilherme Peixoto reunió a miles de personas en la Plaza de Mayo con un recital en homenaje al papa Francisco. El evento combinó música electrónica, elementos religiosos y una puesta audiovisual que repasó el legado del pontífice. La propuesta, que fusiona fe y cultura contemporánea, tuvo fuerte convocatoria, especialmente entre jóvenes. original sound - losandesonline1

"Por la mañana café, por la tarde oración, por la noche Dios con su protección", decía en la canción con letra modificada, que sacudió a los asistentes.

Padre Guilherme en Plaza de Mayo Padre Guilherme en Plaza de Mayo Gentileza / Infobae

En otro tramo, versiones techno del soundtrack de Super Mario y de “Ameno (dori me)”, el clásico de los 1990 que emula un canto gregoriano, vibraron más todavía.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Gianferreyra_/status/2045679925928075432?s=20&partner=&hide_thread=false EL PADRE GUILHERME SE GUARDÓ LO MEJOR PARA EL FINAL Y CERRÓ SU SET EN PLAZA DE MAYO CON “AMENO”



La rompió mal pic.twitter.com/sW5kKBDq5C — Gian del 56% (@Gianferreyra_) April 19, 2026

En la tarima, una cruz iluminada se elevaba sobre la silueta del cura DJ. En las pantallas, una gran aparecía una paloma blanca aleteaba como símbolo del Espíritu Santo.

"Que la música logre tocar los corazones a tal punto que los jóvenes regresen a casa con ganas de cambiar el mundo", expresó un entregado Guilherme Peixoto.

Quién es el padre Guilherme, el cura DJ

Ordenado en 1999 en Portugal, su faceta como DJ comenzó de manera funcional en 2006 para recaudar fondos para su parroquia en Laundos. Sin embargo, su trayectoria tomó una dimensión global tras su participación en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de Lisboa 2023, donde despertó a más de un millón de jóvenes con un set de música electrónica que integraba mensajes de fe y fragmentos de encíclicas papales.

El Padre Guilherme, el sacerdote que predica con música electrónica El Padre Guilherme, el sacerdote que predica con música electrónica. web

En la actualidad, el sacerdote portugués se ha convertido en un fenómeno de la cultura digital y la escena electrónica internacional, sumando millones de seguidores en redes sociales.

Su carrera musical, que él define como una forma contemporánea de "evangelizar a través del arte", lo ha llevado a presentarse en grandes escenarios y festivales europeos, así como a realizar giras por Latinoamérica.