Padre Guilherme, el cura DJ que hizo bailar a más de 100 mil personas en España: críticas de la Iglesia

A pesar del intenso debate, el sacerdote portugués asegura que la música techno es una herramienta para transmitir su mensaje religioso. También sostiene que la Iglesia debe estar presente en todos los sectores de la sociedad.

En el Medusa Festival de Cullera, uno de los eventos de música electrónica más importantes de España, un sacerdote portugués sorprendió a miles de jóvenes con un set de música techno. Se trata del padre Guilherme, conocido como “el cura DJ”, que logró reunir a más de 100.000 personas frente a su cabina.

Su particular estilo, que combina fe y música electrónica, lo convirtió en una figura llamativa dentro y fuera de la Iglesia. En esta edición del festival, compartió escenario con referentes internacionales del género y se ganó el aplauso de una multitud que no dejó de bailar.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Padre Guilherme (@padre.guilherme) Polémica: lluvia de críticas a Guilherme Sin embargo, no todo es color de rosa en la insólita vida de este sacerdote. Su polémico discurso en la Iglesia ha provocado un gran debate en los últimos años entre los seguidores fieles, especialmente luego de que lanzara su carrera musical.

Guilherme sostiene que la Iglesia debe estar presente con su palabra en todos los sectores de la sociedad, especialmente en los jóvenes. En tanto, él considera que su presencia en este tipo de eventos puede ser influyente para que más personas “conozcan a Dios y sepan que todos están invitados a ser parte de él”.

Música techno, herramienta para transmitir El sacerdote, de 50 años, estuvo en la misma programación que artistas de renombre como Armin Van Buuren, D-Block / S-TE-FAN, Luciano y DJs From Mars. Su salto a la fama llegó en 2023, cuando actuó junto al papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, frente a un millón de personas.

Desde entonces, recorrió importantes escenarios de música electrónica en todo el mundo. Ordenado sacerdote a los 24 años, Guilherme ejerció como capellán en misiones militares en Afganistán y Kosovo, donde comenzó a usar la música techno como herramienta para transmitir su mensaje religioso.