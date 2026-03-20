En 5 capítulos: la atrapante serie de HBO Max que se mete en la mente de un asesino con Alzheimer

HBO Max suma una serie que combina suspenso, drama psicológico y un giro poco habitual dentro del género: un asesino que empieza a perder la memoria. Con pocos episodios y una historia intensa, se posiciona como una de las opciones más atrapantes para maratonear.
Se trata de “Memoria de un asesino” (Memory of a Killer), una miniserie que pone el foco en la doble vida de su protagonista y en cómo todo se desmorona cuando descubre que tiene Alzheimer y su mente deja de ser confiable.
Con solo cinco episodios, la narrativa avanza rápido, con giros constantes y un clima que se vuelve cada vez más asfixiante.
De qué trata la serie "Memory of a Killer" en HBO Max
La historia sigue a Angelo Doyle, un hombre que logra sostener durante años dos identidades completamente opuestas: por un lado, es padre de familia y lleva una vida aparentemente normal; por el otro, trabaja como asesino a sueldo.
Ese delicado equilibrio empieza a romperse cuando aparecen los primeros síntomas de Alzheimer de inicio temprano. A partir de ahí, lo que antes era un sistema perfectamente calculado se convierte en un riesgo constante. Olvidos, confusiones y errores comienzan a poner en jaque no solo su trabajo, sino también a su entorno más cercano.
El gran diferencial de la serie está en ese cruce entre el thriller clásico y el deterioro mental del protagonista, que agrega tensión en cada escena: para alguien que vive de ocultar secretos, perder la memoria puede ser letal.
Un elenco fuerte para un thriller intenso
La serie está encabezada por Patrick Dempsey, quien deja atrás sus roles más conocidos para meterse en un personaje mucho más oscuro. Su interpretación muestra a un hombre atravesado por el miedo, la confusión y la desesperación mientras intenta sostener su vida.
El reparto se completa con nombres como Richard Harmon, Odeya Rush, Peter Gadiot y Michael Imperioli, entre otros, que aportan peso a una trama cargada de tensión.