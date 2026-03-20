20 de marzo de 2026 - 11:52

En 5 capítulos: la atrapante serie de HBO Max que se mete en la mente de un asesino con Alzheimer

Con uno de los actores de "Grey's Anatomy", la producción sigue a un hombre que tiene una doble vida, pero todo se complica con el diagnóstico.

La nueva y atrapante serie de HBO Max sobre un asesino con Alzheimer.

Los Andes | Redacción Espectáculos
HBO Max suma una serie que combina suspenso, drama psicológico y un giro poco habitual dentro del género: un asesino que empieza a perder la memoria. Con pocos episodios y una historia intensa, se posiciona como una de las opciones más atrapantes para maratonear.

Leé además

La película argentina que subió HBO Max que fusiona terror sobrenatural y la dictadura militar. 

La película argentina de terror sobre una época oscura que lidera el ranking en HBO Max
HBO Max estrena la segunda temporada de una serie de la realeza. 

Cuándo se estrena la temporada 2 de "Máxima" en HBO Max

Se trata de “Memoria de un asesino” (Memory of a Killer), una miniserie que pone el foco en la doble vida de su protagonista y en cómo todo se desmorona cuando descubre que tiene Alzheimer y su mente deja de ser confiable.

Patrick Dempsey es Angelo Doyle
Con solo cinco episodios, la narrativa avanza rápido, con giros constantes y un clima que se vuelve cada vez más asfixiante.

De qué trata la serie "Memory of a Killer" en HBO Max

La historia sigue a Angelo Doyle, un hombre que logra sostener durante años dos identidades completamente opuestas: por un lado, es padre de familia y lleva una vida aparentemente normal; por el otro, trabaja como asesino a sueldo.

Ese delicado equilibrio empieza a romperse cuando aparecen los primeros síntomas de Alzheimer de inicio temprano. A partir de ahí, lo que antes era un sistema perfectamente calculado se convierte en un riesgo constante. Olvidos, confusiones y errores comienzan a poner en jaque no solo su trabajo, sino también a su entorno más cercano.

El gran diferencial de la serie está en ese cruce entre el thriller clásico y el deterioro mental del protagonista, que agrega tensión en cada escena: para alguien que vive de ocultar secretos, perder la memoria puede ser letal.

Un elenco fuerte para un thriller intenso

La serie está encabezada por Patrick Dempsey, quien deja atrás sus roles más conocidos para meterse en un personaje mucho más oscuro. Su interpretación muestra a un hombre atravesado por el miedo, la confusión y la desesperación mientras intenta sostener su vida.

El reparto se completa con nombres como Richard Harmon, Odeya Rush, Peter Gadiot y Michael Imperioli, entre otros, que aportan peso a una trama cargada de tensión.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Ian Lucas, flamante campeón de MasterChef Celebrity, decidió donar el premio.

Ian Lucas sorprendió con su decisión sobre el premio que ganó en MasterChef Celebrity

Netflix presentó el tráiler de la nueva temporada de una serie española. 

Netflix anunció la fecha de estreno de la quinta temporada de una popular serie española

Murió Chuck Norris a los 86 años

Murió el legendario actor Chuck Norris a los 86 años

El regreso de BTS en vivo por Netflix

BTS en Netflix: a qué hora ver en Argentina el esperado concierto en vivo