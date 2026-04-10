María Fernanda Callejón explotó contra Yanina Latorre y desató un tenso cruce al aire: "La yarará"

La panelista dijo: “Qué raro, porque ella habla de las familias y de los hijos de todo el mundo, la yarará. ¿Viste qué feo cuando hablan de tus hijos, bolu...?”.
A partir de ese momento, el clima cambió de forma abrupta. Las risas fuera de cámara contrastaron con la tensión en el estudio, mientras Casán observaba sin intervenir. Lejos de calmarse, Callejón redobló la apuesta con un tono desafiante que descolocó al resto del panel.
Las reacciones en LAM, en vivo y fuera de cámara
Tras una pausa, el programa retomó el tema con declaraciones de Latorre, pero el clima ya estaba marcado. Casán elogió públicamente a Dora, madre de la panelista, y mencionó a Lola Latorre, lo que generó un nuevo exabrupto de Callejón que obligó a intervenir a Nazarena Di Serio para frenar la situación.
El episodio no quedó limitado al programa y tuvo continuidad en Intrusos, donde se difundió la reacción de Latorre. Según relató Natalie Weber, la panelista no comprendía el origen del ataque: “No tiene idea por qué la insulta”. Además, agregó una respuesta contundente: “Me eleva que me insulte una fracasada de la nada. Todo es envidia”.
Un conflicto sin explicación clara
Dentro del debate, los panelistas coincidieron en que el estallido resultó difícil de justificar. No surgieron antecedentes concretos que vincularan a Latorre con comentarios hacia la hija de Callejón, lo que profundizó el desconcierto.
Algunos interpretaron que el trasfondo podría estar relacionado con tensiones acumuladas con LAM, espacio históricamente vinculado a Latorre. La hipótesis sugiere un malestar previo que terminó explotando en vivo, sin mediación ni filtros.