María Fernanda Callejón explotó contra Yanina Latorre y desató un tenso cruce al aire: "La yarará"

Algunos interpretaron que el trasfondo podría estar relacionado con tensiones acumuladas con LAM, espacio vinculado a Yanina Latorre.

El cruce comenzó mientras el panel analizaba una disputa previa entre Yanina Latorre y Denise Dumas. En ese contexto, Gustavo Méndez intentó aportar una mirada moderada sobre la postura de Latorre respecto a su familia. Sin embargo, Callejón interrumpió con dureza.

La panelista dijo: “Qué raro, porque ella habla de las familias y de los hijos de todo el mundo, la yarará. ¿Viste qué feo cuando hablan de tus hijos, bolu...?”.

Yanina Latorre Yanina Latorre detalló como fue la relación anterior de Martín Migueles. web A partir de ese momento, el clima cambió de forma abrupta. Las risas fuera de cámara contrastaron con la tensión en el estudio, mientras Casán observaba sin intervenir. Lejos de calmarse, Callejón redobló la apuesta con un tono desafiante que descolocó al resto del panel.

Las reacciones en LAM, en vivo y fuera de cámara Tras una pausa, el programa retomó el tema con declaraciones de Latorre, pero el clima ya estaba marcado. Casán elogió públicamente a Dora, madre de la panelista, y mencionó a Lola Latorre, lo que generó un nuevo exabrupto de Callejón que obligó a intervenir a Nazarena Di Serio para frenar la situación.

Embed YANINA LATORRE: "ME ELEVA QUE ME INSULTE UNA FRACASADA"



La conductora le respondió a Fernanda Callejón.#Intrusos26Años @intrusos pic.twitter.com/bZC4n8pTfM — América TV (@AmericaTV) April 10, 2026 El episodio no quedó limitado al programa y tuvo continuidad en Intrusos, donde se difundió la reacción de Latorre. Según relató Natalie Weber, la panelista no comprendía el origen del ataque: “No tiene idea por qué la insulta”. Además, agregó una respuesta contundente: “Me eleva que me insulte una fracasada de la nada. Todo es envidia”.