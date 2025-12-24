24 de diciembre de 2025 - 13:18

Así es la casa de Sofía Gonet: "La Reini" le puso su impronta fashion

La influencer mostró en redes sociales cada rincón de su casa, ubicada en el corazón de Buenos Aires.

Así es la casa de La Reini, que muestra toda su personalidad.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Moderna, funcional y con detalles cuidadosamente elegidos, la vivienda se convirtió en uno de los espacios más comentados por sus seguidores, que descubren cada rincón a través de los videos que la influencer comparte en sus plataformas digitales.

Lejos de una decoración estándar, el hogar de la concursante de MasterChef Celebrity combina líneas contemporáneas con piezas de diseñador y objetos personales que aportan identidad. La paleta de colores neutros es la base del proyecto, pero se ve realzada por texturas, obras de arte y elementos decorativos que le dan carácter a cada ambiente.

Así es la casa de La Reini

Al ingresar, el recibidor marca el tono del resto de la casa. Allí se destaca un arrimo de hierro con tapa de mármol, elegido por la influencer, sobre el que dispuso velas, sahumerios y fragancias que aportan calidez y un clima íntimo. Ese primer espacio funciona como una antesala que anticipa la estética moderna y cuidada del departamento.

A pocos pasos se encuentra el comedor, donde la influencer optó por una mesa de vidrio con sillas a juego, una elección que refuerza la sensación de amplitud y liviandad visual. La cocina, integrada al resto del ambiente, mantiene una gama cromática dominada por blancos y grises.

Sofía Gonet
Así es la casa de La Reini, que muestra toda su personalidad.

Sofía Gonet
Así es la casa de La Reini, que muestra toda su personalidad.

Una barra cumple la doble función de división y conexión con el living, aportando practicidad. Aunque Sofía ha confesado que no es el sector que más utiliza, el espacio se destaca por su diseño limpio y ordenado.

Desde allí se accede a un patio interno que suma luz natural y un toque de verde al departamento. Plantas, una mesa y sillas de exterior convierten ese rincón en un espacio de transición que aporta frescura y equilibrio al conjunto.

El living es, sin dudas, uno de los ambientes favoritos de sus seguidores. Un sillón de tres cuerpos en tono nude se combina con dos sillones individuales más oscuros, generando contraste y sofisticación.

La alfombra y la mesa ratona acompañan la estética moderna, mientras que una fotografía icónica de Marilyn Monroe, ubicada en una de las paredes, introduce un guiño artístico que refuerza la impronta personal de la modelo.

Sofía Gonet
Así es la casa de La Reini, que muestra toda su personalidad.

Sofía Gonet
Así es la casa de La Reini, que muestra toda su personalidad.

El dormitorio mantiene la misma línea estética: sobria, elegante y funcional. El amplio placard es uno de los puntos fuertes del ambiente, pensado para organizar tanto su vestuario como sus accesorios. El baño, en tonos blancos, cuenta con ducha con mampara y un generoso espacio de guardado, donde Sofía ordena maquillaje y productos de cuidado personal.

