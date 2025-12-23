Por qué debemos poner un frasco de sal debajo de la mesa, según el Feng Shui

El Feng Shui explica que colocar un frasco de sal debajo de la mesa aleja símbolos negativos dentro de casa y protege el ambiente.

Este gesto debajo de la mesa ayuda a generar un ambiente más calmo y equilibrado.

Dentro del Feng Shui, la sal es uno de los elementos más utilizados para limpiar, proteger y equilibrar la energía de casa. Colocar un frasco de sal debajo de la mesa no es un gesto casual: se trata de un ritual simbólico que busca neutralizar vibraciones densas acumuladas en el hogar, especialmente aquellas asociadas a discusiones, tensiones o preocupaciones diarias.

La mesa representa el centro de reunión familiar y el intercambio de energía entre quienes comparten ese espacio. Por eso, según esta filosofía China, ubicar sal debajo de ella actúa como un filtro energético silencioso. Aunque para muchos pase desapercibido, este gesto tiene un significado profundo que combina tradición, simbolismo y equilibrio emocional.

Qué significado espiritual tiene la sal en el Feng Shui En el Feng Shui, la sal es considerada un poderoso elemento de purificación energética. Desde tiempos antiguos, distintas culturas la utilizaron para limpiar ambientes, proteger hogares y absorber energías negativas.

En esta filosofía, la sal no solo representa limpieza física, sino también claridad mental y protección espiritual. Su estructura cristalina simboliza estabilidad y orden, cualidades esenciales para mantener un flujo armónico del chi, la energía vital.

Es por eso que colocar un frasco de sal debajo de la mesa tiene un significado particular porque la mesa es vista como un punto de intercambio: allí se comparten alimentos, palabras, emociones y decisiones.

La sal, ubicada discretamente debajo, funciona como un "absorbedor" que captura tensiones, envidias, discusiones o cargas emocionales acumuladas sin interferir con la vida cotidiana.

Este ritual tiene aún más sentido cuando existen conflictos frecuentes, estrés laboral o visitas constantes. También se asocia a la protección frente a energías externas que ingresan al hogar. La sal no emite energía, sino que la neutraliza, ayudando a restablecer el equilibrio.

Cómo realizar el ritual de sal debajo de la mesa Para que el ritual tenga sentido dentro del Feng Shui, no debe colocarse sal de cualquier manera.