Qué significa poner billetes debajo de la almohada, según el Feng Shui

Dentro de la práctica tradicional del Feng Shui existe un pequeño ritual que debe realizarse en silencio: dejar billetes debajo de la almohada antes de dormir. No es un gesto simbólico, sino que pretende realinear la energía personal durante la noche y abrir espacio para la prosperidad consciente.

La idea no es “magia” , sino una representación energética que funciona como recordatorio de metas financieras y equilibrio interior. Al dormir cerca de un símbolo de valor, según esta filosofía China , se activa un proceso de orden interno, claridad para tomar decisiones y una circulación más fluida de oportunidades materiales que pueden manifestarse en la vida cotidiana.

Dentro del Feng Shui, el dormitorio es una de las zonas más sensibles del hogar, porque es el espacio donde el cuerpo descansa, se recupera y baja la guardia energética.

Por esa razón, cualquier objeto que se coloque allí adquiere un rol simbólico importante, especialmente si está vinculado con la prosperidad.

Poner un billete debajo de la almohada durante la noche representa un gesto de “conexión directa” con la energía del dinero, como si la persona estableciera un canal abierto entre su mente subconsciente y el flujo de abundancia disponible en su entorno.

El Feng Shui considera que el dinero no es solo un recurso material, sino también una energía dinámica que responde a la intención, al orden y a la apertura personal para recibir.

Este ritual también simboliza la disposición a dejar entrar nuevas oportunidades económicas, mejorar la estabilidad y desbloquear situaciones que parecen no avanzar.

Dormir sobre un billete habla de seguridad, confianza y respeto hacia la prosperidad, cualidades que el Feng Shui considera necesarias para que el dinero circule.

Qué billete elegir para el ritual y por qué importa

El Feng Shui indica que no cualquier billete sirve. Lo ideal es elegir uno que esté en buen estado, sin roturas ni manchas, porque la energía visual y táctil influye directamente en la calidad del ritual.

En esta filosofía, el dinero deteriorado representa fin de ciclo, agotamiento o desgaste, por lo que podría limitar la intención de prosperidad.

En cambio, un billete en buen estado transmite continuidad, vitalidad y posibilidad.

transmite y Además, puede ser un billete nuevo o que haya llegado a la mano recientemente, porque trae una energía fresca y activa.

Cómo realizar correctamente el ritual del billete debajo de la almohada

El ritual es sencillo, pero debe seguir pasos ordenados para que el Feng Shui pueda actuar de manera armoniosa.

Lo primero es elegir un día tranquilo, preferentemente por la noche, cuando la energía del hogar ya está en reposo. Seguidamente, debe ventilarse el dormitorio durante unos minutos para renovar el aire y eliminar cargas acumuladas. Luego, debemos tomar el billete con ambas manos, observarlo y establecer mentalmente una intención específica: atraer estabilidad, mejorar la economía, recibir oportunidades laborales o simplemente generar una relación más sana con el dinero. Antes de colocarlo, esta práctica indica que debe pasarse el billete sobre el pecho o cerca del corazón durante unos segundos. Esto simboliza la conexión entre el deseo interno y el ciclo energético del dinero. Después, solo queda doblarlo prolijamente solo una vez (no en varias partes, porque eso simboliza bloqueos) y se coloca debajo de la almohada, en el lado donde la persona apoya más su cabeza al dormir.

El Feng Shui indica que este ritual debe repetirse durante tres noches consecutivas, ya que el número tres representa crecimiento, expansión y apertura energética.