20 de diciembre de 2025 - 11:49

Dónde poner las hojas de laurel para atraer paz y abundancia, según el Feng Shui

Este truco brindará crecimiento y protección a tu hogar. El Feng Shui recomienda ciertos lugares estratégicos para atraer la energía positiva.

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

La búsqueda de la abundancia es un deseo universal. Ya sea en forma de dinero, salud, bienestar o éxito personal, todos anhelamos prosperar en nuestras vidas. Según el Feng Shui, la energía que fluye en nuestro entorno influye directamente en nuestra capacidad para atraer lo que deseamos.

Laurel: planta de protección, poder y prosperidad

Más allá de su belleza decorativa, el laurel es una planta cargada de simbolismo. Desde la antigüedad, se asocia con la victoria, el éxito, la protección y la buena fortuna. Su uso en rituales y prácticas espirituales es común en diversas culturas, y en el Feng Shui ocupa un lugar especial como potenciador de la abundancia económica y la estabilidad emocional.

Las hojas de laurel se utilizan para atraer energía positiva, proteger contra influencias negativas y promover un ambiente equilibrado tanto en el hogar como en el lugar de trabajo.

Beneficios del laurel en el Feng Shui

Incorporar hojas de laurel en tu vida diaria puede ayudarte a:

  • Atraer dinero y oportunidades de crecimiento económico.
  • Proteger tu entorno de energías negativas.
  • Mejorar la concentración y claridad mental.
  • Generar armonía y equilibrio en espacios personales y laborales.
Dónde colocar las hojas de laurel para atraer la abundancia

Según el Feng Shui, la ubicación del laurel es clave para maximizar su energía positiva. Aquí algunas recomendaciones:

  • En la billetera o cartera: llevar una hoja de laurel te ayuda a mantener el flujo constante de dinero y atraer oportunidades financieras.
  • Cerca de la caja registradora o donde se maneje dinero: ideal para negocios, refuerza la energía de la abundancia.
  • En el escritorio o zona de trabajo: especialmente en la esquina sureste, relacionada con la riqueza y el crecimiento profesional.
