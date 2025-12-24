Nuevos cambios en la programación de Telefe: que pasará con MasterChef

La gala de eliminación semanal, que se transmite los miércoles, ha sido reprogramada debido a los festejos de Nochebuena.

La pantalla de Telefe introduce modificaciones en su programación que impactan en la gala de eliminación del programa Masterchef, la competencia de cocina más famosa del país.

Los miércoles representan el día más esperado por los seguidores del reality de cocina. En esta instancia, uno de los participantes debe abandonar el certamen, lo que representa grandes picos de audiencia en el día de la Gala de Eliminación. Sin embargo, debido a la festividad de Nochebuena, el equipo de producción decidió no emitir el programa este miércoles 24 de diciembre.

Cambio en la programación de Masterchef La decisión se tomo con el fin de evitar una gran caída en el consumo de la televisión abierta que ocurre cada 24 de diciembre durante la cena familiar. Para las autoridades de Telefe, poner en pantalla una eliminación, contenido que requiere continuidad y atención por parte del público, representaría un "desperdicio" de métricas en un programa que promedia números de dos dígitos. De esta manera, el canal optó por reprogramar el episodio para proteger el rating de una de sus noches más importantes.

En lugar de proyectar la Gala de Eliminación, el canal emitirá un especial musical durante la Nochebuena. Y el jueves de Navidad, sí habrá programa de cocina pero una repetición.

Para los seguidores interesados en el desenlace de la competencia, la definición del eliminado llegará con el regreso de la programación habitual una vez concluido el feriado.