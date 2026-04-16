Vuelve Madonna: nuevo álbum con guiño al pasado y rumores de gira internacional

Madonna confirmó el lanzamiento de “Confessions II” , su próximo disco de estudio y continuación directa del icónico CD homónimo de 2005. El álbum marcará un regreso claro a los sonidos electrónicos y de pista que definieron una de las etapas más celebradas de su carrera.

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Como anticipo, la artista compartió un teaser vinculado al sencillo principal, “One Step Away”, donde se escucha una base deep house acompañada por un monólogo introspectivo . Muy al estilo de "Confessions on a Dance Floor" (2005) , el primer disco, que toma como base para esta continuación.

El proyecto también implica el reencuentro con el productor británico Stuart Price , pieza clave del álbum original. Juntos, retoman una estética sonora centrada en el dance, pero con un enfoque conceptual más profundo: la pista de baile como un espacio de transformación.

En el comunicado que acompaña el anuncio, la artista plantea una mirada casi espiritual sobre la música electrónica. Allí describe a la “dancefloor” (pista de baile) como un lugar donde el cuerpo reemplaza a las palabras y donde el movimiento funciona como forma de conexión emocional y colectiva. La repetición, el ritmo y la vibración —según su visión— tienen la capacidad de alterar la percepción y generar estados cercanos al trance.

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El nuevo trabajo retoma el pulso de hits pasados como "Hung Up" y "Sorry", pero llega después de una etapa en la que la artista exploró otros géneros, desde el R&B hasta sonidos más experimentales como en Madame X (2019). "Confessions II" será, además, su primer álbum de estudio en siete años.

Fecha de lanzamiento y gira internacional

Llegará el 3 de julio y el lanzamiento coincide con su regreso a Warner Records, el sello con el que construyó gran parte de su carrera. En ese marco, Madonna destacó la importancia de esta nueva etapa, anticipando que buscará volver a sorprender y generar impacto con su música.

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Por ahora, no hay confirmación de una gira asociada a "Confessions II", pero todo indica que Madonna apuesta a reconectar con el público desde una experiencia física, colectiva y profundamente ligada al espíritu del dancefloor.