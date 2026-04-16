16 de abril de 2026 - 10:56

Vuelve Madonna: nuevo álbum con guiño al pasado y rumores de gira internacional

Con base electrónica, el trabajo es una continuación de "Confessions on a Dance Floor", el laureado disco que lanzó hace más de 20 años.

Madonna anunció un nuevo álbum de estudio después de siete años.

Madonna anunció un nuevo álbum de estudio después de siete años.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Madonna confirmó el lanzamiento de “Confessions II”, su próximo disco de estudio y continuación directa del icónico CD homónimo de 2005. El álbum marcará un regreso claro a los sonidos electrónicos y de pista que definieron una de las etapas más celebradas de su carrera.

Leé además

Estreno en Netflix: esta noche llega la quinta temproada de una serie española.

Esta noche en Netflix: son 6 episodios de una de las comedias más vistas

Por Redacción Espectáculos
Netflix anunció la fecha de estreno del documental sobre Yiya Murano.

Netflix confirmó la fecha de estreno del documental "Yiya Murano: Muerte a la hora del té"

Por Redacción Espectáculos

Como anticipo, la artista compartió un teaser vinculado al sencillo principal, “One Step Away”, donde se escucha una base deep house acompañada por un monólogo introspectivo. Muy al estilo de "Confessions on a Dance Floor" (2005), el primer disco, que toma como base para esta continuación.

Embed - I Feel So Free (Preview)

El proyecto también implica el reencuentro con el productor británico Stuart Price, pieza clave del álbum original. Juntos, retoman una estética sonora centrada en el dance, pero con un enfoque conceptual más profundo: la pista de baile como un espacio de transformación.

Confessions on a Dance Floor (2005), de Madonna.
Confessions on a Dance Floor (2005), de Madonna.

Confessions on a Dance Floor (2005), de Madonna.

En el comunicado que acompaña el anuncio, la artista plantea una mirada casi espiritual sobre la música electrónica. Allí describe a la “dancefloor” (pista de baile) como un lugar donde el cuerpo reemplaza a las palabras y donde el movimiento funciona como forma de conexión emocional y colectiva. La repetición, el ritmo y la vibración —según su visión— tienen la capacidad de alterar la percepción y generar estados cercanos al trance.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Madonna (@madonna)

El nuevo trabajo retoma el pulso de hits pasados como "Hung Up" y "Sorry", pero llega después de una etapa en la que la artista exploró otros géneros, desde el R&B hasta sonidos más experimentales como en Madame X (2019). "Confessions II" será, además, su primer álbum de estudio en siete años.

Fecha de lanzamiento y gira internacional

Llegará el 3 de julio y el lanzamiento coincide con su regreso a Warner Records, el sello con el que construyó gran parte de su carrera. En ese marco, Madonna destacó la importancia de esta nueva etapa, anticipando que buscará volver a sorprender y generar impacto con su música.

Embed - Madonna - Hung Up (Official Video) [HD]

Por ahora, no hay confirmación de una gira asociada a "Confessions II", pero todo indica que Madonna apuesta a reconectar con el público desde una experiencia física, colectiva y profundamente ligada al espíritu del dancefloor.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Netflix anunció la tercera temporada de En el barro con María Becerra.

Fecha de estreno: Netflix confirmó "En el barro 3" con María Becerra y dos figuras claves del elenco original

Por Redacción Espectáculos
Fabiana Cantilo

"Después me golpearon": Fabiana Cantilo confesó un oscuro secreto en una entrevista en vivo

Por Redacción Espectáculos
Un jurado federal de Estados Unidos determinó que la empresa Live Nation Entertainment incurrió en prácticas monopólicas ilegales.

Estados Unidos falla contra Live Nation Entertainment por prácticas monopólicas en tickets

Por Redacción Espectáculos
furia y la tora de gran hermano tuvieron una intensa discusion en un reality espanol: controle su ganado

Furia y La Tora de Gran Hermano tuvieron una intensa discusión en un reality español: "Controle su ganado"

Por Redacción Espectáculos