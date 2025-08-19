Así vivía Pamela David antes de ser famosa y conocer a Daniel Vila: vivió en Paraguay y estuvo casada

Se pudrió en La Voz Argentina porque eliminaron a uno de los mejores cantantes: "Dejaron los oídos en casa"

A cuánto se vende el "rolex" por el que Pamela David criticó a Karina Milei

Si bien es un rostro muy conocido, la primera vez que se la pudo ver a Pamela David en el ojo mediático fue con su participación en el reality El Bar TV , en 2001, tras haber luchado mucho para llegar a la pantalla chica.

Nacida en Córdoba y criada en Santiago del Estero, la exesposa del exbasquetbolista Bruno Lábaque - con quién es madre de Felipe - viene de una familia tipo, humilde y muy unida: su papá Beto, su mamá Mónica y sus hermanos Karina y Cristian.

Durante sus años de juventud, Pamela David se enteró que tenía más hermanos de parte de su papá: Franco, Florencia, Lucas y Carolina , lo que cambió su vida en el plano familiar.

Cuando cumplió la mayoría de edad, la también modelo se mudó a Buenos Aires donde comenzó a estudiar administración de empresas en la UBA y para subsistir tuvo varios trabajos. Uno de los que más recuerda fue disfrazada como huevo en un circo instalado en el Alto Avellaneda.

Pamela David Pamela David vivió en varias provincias antes de ser famosa. Web

También fue promotora y protagonista de publicidades en Paraguay, donde se hizo famosa mucho antes que en Argentina. Sin embargo, la vida de Pamela David cambió por completo cuando debutó en televisión.

Pamela David trabajó con Marley

Previo a su aparición en 2001, Pamela fue secretaria en Teleshow, el programa conducido por Marley en 1997. Entonces Coco Fernández, un directivo histórico de eltrece, le preguntó: ¿Santiagueña, te animas a hacer unas notas? Ella pensó que era una broma, y le dijo que no, de lo cual aún hoy se arrepiente.

Pamela David Pamela David vivió en varias provincias antes de ser famosa. Web

De todos modos, los primeros sueldos de Pamela David le sirvieron para pagar la pensión en Paraguay. Allí compartía un cuarto, la cocina y las comidas con otras tres chicas llegadas del interior del país. Alguna vez contó que, aunque solamente hubiera arroz, todas lo compartían.

Finalmente, su ingreso a El Bar TV la convirtió en una exitosa modelo y vedette que con mucho éxito fue trasformando su carrera hasta convertirse en la primera dama del canal en el que triunfa.