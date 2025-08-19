Escándalo por el "Rolex" Karina Milei que no fue: las disculpas de Pamela David y el precio del verdadero reloj

El martes, en Desayuno Americano (América), había afirmado: “ ¿Nadie habla del Rolex de Karina de 35 mil dólares? Si es repostera no es Maru Botana para tener un reloj de 35 mil dólares. Tiene tanto poder que nadie habla, pero anda con un Rolex de 35 mil dólares ”.

Las declaraciones fueron desmentidas de inmediato por la hermana del presidente a través de su cuenta en X. “Empiezan las elecciones nacionales y vuelve la campaña sucia . De ninguna manera tengo un Rolex de 35 mil dólares. Eso es falso . Están acostumbrados a ese tipo de políticos que le robaban al pueblo para comprarse carteras y relojes de lujo. Se ve que los vínculos con Massa los confundieron. Obviamente iremos a la Justicia para reclamar por estas calumnias e injuria”, escribió.

— May 13, 2025

Además, aclaró: “El reloj que muestran es de marca Grovana, vale menos de 1000 dólares y lo compré con el fruto de mi trabajo mucho antes de que Javier Milei se lanzará a la presidencia. Les dejo foto del mismo de antes de asumir. Porque a diferencia de ustedes, no tengo nada que esconder ”.

Ante la polémica, Pamela David se retractó primero en redes sociales y luego en vivo en su programa. “Quiero pedirte sinceras disculpas. Me equivoqué, hablé apresuradamente basándome en una imagen y cometí un error. Nobleza obliga: reconozco mi equivocación y te pido perdón”, escribió en X.

Empiezan las elecciones nacionales y vuelve la campaña sucia. De ninguna manera tengo un Rolex de 35 mil dólares. Eso es falso. Están acostumbrados a ese tipo de políticos que le robaban al pueblo para comprarse carteras y relojes de lujo. Se ve que los vínculos con Massa los… https://t.co/8i79zdJUmY pic.twitter.com/G5V4DgP1Mf

Esta mañana, al aire, dijo: "Estuve viendo fotos que para mí era un Rolex que no es, dicho por ella. Cómo no voy a pedir disculpas si me equivoqué. Primero estaba indignada, qué revuelo... Nobleza obliga, no es verdad, no vale 35 mil dólares. Le pido mil disculpas a Karina Milei, espero que las acepte".

¿Qué reloj usa Karina Milei y cuánto vale?

Lejos de tratarse de un Rolex Datejust 36 de USD 35.000, el reloj que luce la secretaria general de la Presidencia es de la marca suiza Grovana. Según información que recopiló Chequeado se trata del modelo Kensington Royal, cuyo precio oficial es de 269 francos suizos (aprox. USD 333 o $430.000 al cambio oficial).

En Argentina, algunas joyerías lo ofrecen a valores cercanos al millón de pesos, mientras que en plataformas internacionales como eBay o Etsy se consigue entre US$ 185 y 107 euros respectivamente. Otros modelos similares de la marca oscilan entre 199 y 389 francos suizos, muy lejos de los USD 35.000 atribuidos por error.