Tras su salida de Gran Hermano: Martina Pereyra finalmente se enteró de la muerte de su abuela

Durante su paso por la última edición de Gran Hermano, Martina Pereyra permaneció aislada durante 132 días. En ese lapso, a principios de febrero, falleció su abuela. La familia decidió no informarle de inmediato, ya que priorizaron que continuara en el reality.
El impacto de la noticia luego de su salida del reality
El momento fue de gran impacto debido a que, mientras estaba en competencia, Martina solía enviar saludos a su abuela sin saber que había fallecido. En sus primeras palabras tras recibir la noticia, expresó: “No, yo estoy bien. La verdad que sí. Fue un shock hoy cuando me lo contaron. Pero bueno, fue una decisión de mi familia, de mis tíos, de mis papás, de mis primos... Y los entiendo. Y lo comparto también. Es como que todavía estoy en shock y siento que no caí”.
Martina Pereyra se angustió durante "Gran Hermano 2025".
Martina Pereyra durante "Gran Hermano 2025".
La situación desató debates públicos después de que Ángel de Brito revelara en LAM (América TV) lo ocurrido. El conductor explicó que existe un protocolo previo al ingreso a la casa: los participantes definen si desean ser informados sobre problemas de salud o muertes de sus familiares.
Sin embargo, aclaró que la decisión final queda siempre en manos de las familias, que pueden optar por comunicar o no hechos de esa magnitud. “Hay imponderables que tienen que ver con la salud o con un accidente, son cosas que no se pueden prever”, señaló.
Cuatro meses más tarde, Martina se refirió nuevamente al tema en una charla con Posta Podcast. Allí destacó la decisión de sus padres y tíos: “Cuando salí, me lo contaron el primer día, literal. Yo salí el domingo y el lunes tenía el debate. Después me enteré que acá afuera había un revuelo, juzgaron mucho a mi familia, de por qué no me lo habían contado y todo eso. La verdad es que le agradezco a mi familia de no haberme sacado de ahí para hacer algo que yo no podía solucionar, básicamente. No es que estaba internada o algo así, sino que había fallecido”.
Martina Pereyra fue expulsada de Gran Hermano
La joven, que es contadora, también compartió cómo resignificó la ausencia en los rituales de despedida: “Obviamente, no fui al funeral ni nada, pero me quedo con el recuerdo, con todo lo lindo. Saber que fue a la tribuna, que estuvo en un programa y todo eso, que estaba re orgullosa. Encima yo no le conté que entraba; ella no sabía nada porque no le gustaba el formato. No quería que esté nerviosa los días antes de entrar mientras que yo bailaba y todo eso”.