"Le quitaron la vida, podría haberse evitado": duro testimonio de la familia del nene que murió por maltrato

Mateo tenía 1 año y 9 meses y vivía en Luján de Cuyo con su mamá, su padrastro y su hermano mellizo. El 25 de junio hubiese cumplido -junto con su hermanito- dos años . Pero el viernes 24 de abril , tras agonizar durante dos semanas en la terapia intensiva del Hospital Notti, el niño murió . Presentaba lesiones cerebrales y evidentes signos de maltrato , por lo que la pareja de su madre - Cristian Gonzalo Fragapane Gómez- fue imputado.

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Aunque en un principio el hombre estaba imputado por tentativa de homicidio (es decir, "intento de") -fue detenido y acusado antes del fallecimiento-, luego de que se confirmara la muerte de Mateo la imputación cambió a Homicidio simple agravado por alevosía (teniendo en cuenta el estado de indefensión de la víctima ). De llegar a juicio con esta acusación, Fragapane sería juzgado por un jurado popular y podría recibir una condena de prisión perpetua .

"El papá de Mateo está muy mal, porque nunca lo escucharon . Siempre le creyeron mucho la madre , pero ella siempre le mintió a él y nos mintió a nosotros , su familia. Él siempre le pidió a ella que los dejara ver a sus hijos, pero ella le negaba el contacto y les daba los niños a otros", relatan, con una mezcla de dolor y resignación, desde la familia de A. (papá).

"A él siempre les negaron los niños, y al final, a Mateo lo mataron. Es muy triste, muy injusto todo. Le quitaron la vida, y es algo que se podría haber evitado si escuchaban al padre", cerraron, con la voz quebrada por el llanto.

El hermanito de Mateo continúa internado, aunque en observación. Y su situación se encuentra judicializada, puesto que también se encontraba viviendo con su madre y la pareja de ella en Luján. De hecho, sobre ambos adultos hay una disposición judicial de restricción de acercamiento, algo que la Justicia dictó ni bien Mateo llegó con las severas lesiones al Notti (desde el hospital denunciaron el presunto maltrato). La medida alcanza a los dos niños.

"Por medio de su abogada, la mamá de los chicos está diciendo que el papá era una persona ausente y que nunca iba a ver a los hijos. Pero eso es porque ella nunca compartía la dirección donde estaba con ellos y bloqueaba los números de celular de él y de todos nosotros", agregaron a Los Andes los familiares de A.

Este domingo, en el Parque O'Higgins (Ciudad de Mendoza) hubo una movilización autoconvocada en la que la familia del padre de Mateo pidió justicia por la muerte del pequeño.

Embed Familiares de Mateo, el nene de un año y 9 meses que murió con signos de maltrato en el hospital Notti, apuntaron contra la madre del pequeño y cómo no dejaba que su padre estuviera en contacto con él.



Este domingo, en el Parque O'Higgins, hubo una movilización… pic.twitter.com/9xxhdtSvkX — LOS ANDES (@LosAndesDiario) April 27, 2026

"No entendemos por qué la Justicia no ha ampliado la imputación contra la mamá también", destacaron. Y agregaron que Mateo jamás tuvo una enfermedad de base, sino que las convulsiones por las que estuvo internado a mediados de marzo estaban vinculados a esos mismos maltratos.

"Acá hubo una falla muy grande. A. informaba que estaba mal, pero nunca le hicieron pericias, ni a él ni a la madre. No pasaron ni dos semanas de esa internación y Mateo volvió al hospital con muerte cerebral. En marzo dio aviso y nunca le dieron bola", reafirmaron, entre lágrimas.

En enero, Mateo (con un año y medio) también había ingresado al hospital con una fractura de tibia y peroné-

Se enteraron por un estado de WhatsApp donde la madre pedía una cadena de oración

A. y la madre de los mellizos se separaron cuando los niños tenían apenas unos meses. Según cuenta la familia del papá de Mateo y su hermanito, los pequeños se quedaron viviendo con la madre y, al comienzo, no había inconvenientes.

De hecho, A. -quien vive en la Ciudad de Mendoza- iba a visitar a los chicos a Luján de Cuyo y compartía momentos con ellos. Si hasta A. y su familia recibieron 2026 con Mateo y su hermanito y pasaron cumpleaños juntos.

Pero, según cuentan desde su entorno, cuando la madre de los chicos inició la relación con Fragapane, comenzó el aislamiento forzado entre los chicos y su padre biológico.

Meteo (7) "Le quitaron la vida, podría haberse evitado": duro testimonio de la familia del nene que murió por maltrato Captura Video

"Cuando ella y su pareja se fueron a vivir juntos, ella no quería pasarle la dirección al padre de los chicos. Sumado a que lo bloqueó de WhatsApp cuando Mateo se fracturó (en enero), y también bloqueó a la mamá de él. Teníamos que escribirle desde números que ella no conociera para que nos leyera", cuentan los parientes de A., y agregan que si el hombre llegó a distanciarse en algún momento de los chicos fue porque la mujer lo obligó, aunque nunca fue un padre ausente.

De hecho, en más de una ocasión A. fue hasta Luján de Cuyo para visitar a sus hijos y, sin ingresar a la casa de la mujer, los llevaba a una placita para que jugaran con otra hija que el hombre tiene. "Él hacía todo tipo de malabares para poder ver a sus hijos", agregan.

Con todos los canales de diálogo bloqueados -por decisión unilateral de la madre de los mellizos, según cuenta la familia del padre-, el mismo día en que Mateo ingresó en estado crítico al Notti (viernes 10 de abril), una sobrina de A. (y prima de los mellis) se enteró de la angustiante novedad.

Fue porque vio que la madre de los chicos, en un estado de WhatsApp, pedía una cadena de oración por Mateo y su delicado estado de salud. Desesperada, esta joven dio aviso a su madre -y hermana de A.- y a toda la familia.

"Fue terrible enterarnos de eso, de inmediato nos acordamos de cuando había estado con convulsiones a mediados de marzo. Le avisamos a A. (NdA: aquí aportan el nombre completo del hombre), quien estaba en Buenos Aires por trabajo, y volvió al día siguiente a primera hora", describen los familiares del hombre. Y agregan que ni bien vieron esta publicación intentaron contactarse con la madre de los chicos, aunque recién horas después ella contestó. Les dijo había sufrido un "paro respiratorio", aunque no aportó mucha más información.

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La denuncia por presuntos maltratos que destapó todo aberrante caso llegó de parte de los médicos del hospital Notti. Fueron ellos quienes concluyeron en que las lesiones cerebrales que presentaba Mateo eran compatibles con golpes y lo que se conoce como "síndrome del zamarreo".

La denuncia en el Ministerio Público Fiscal ingresó ni bien el niño llegó al hospital. Y, horas después, la Justicia dispuso una restricción de acercamiento a los niños para la madre y para Fragapane. Incluso, la mujer no podía estar en el hospital para recibir los partes de salud de Mateo.

"Los médicos del hospital habían constatado que había lesiones cerebrales por maltratos y 'síndrome de zamarreo', el parte ya hablaba de muerte cerebral, pero ella negaba que hubiese maltrato y mencionaba otra patología, patología que ni los médicos habían visto", agregaron, una vez más con el llanto entrecortando sus palabras.

Los avisos que nadie escuchó

La familia de A. está convencida de que, si se hubiese intervenido antes, el trágico desenlace podría haberse evitado y hoy Mateo estaría vivo.

"Cuando Mateo estuvo internado con convulsiones en marzo, hicieron algunos estudios y no encontraron nada de base que pudiese ser el desencadenante. Eso y la fractura de enero eran indicadores que nadie vio, o nadie quiso ver", cuentan desde el entorno de A. a Los Andes.

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De hecho, insisten en que el propio A. dio aviso de señales que -según su criterio- eran evidentes de una clara situación de maltrato.

"Algunas veces, él iba a buscar a los chicos y ella solo salía con su hermano. Y cuando preguntaba por Mateo, ella contestaba que estaba durmiendo. No había chances de que lo viera, aunque insistiera. Eso coincidió con el momento en que el pequeño llegó con la fractura de tibia y peroné al Notti", rememoran.

Y hasta enumeran aquella ocasión en que A. vio a su hijo con moretones en la cara.

"Cuando estuvo internado por las convulsiones, él (por A.) expuso todo a los médicos del hospital. Incluso, les mostró los moretones en la cara. Nunca hubo un padre ausente, como quieren mostrar ahora. Lo que hubo fue un padre que no fue escuchado.

Desde que se confirmó la muerte de Mateo, los padres de los niños no han vuelto a cruzarse. El hermano de Mateo sigue hospitalizado -aunque en observación-, y ni su madre ni su padrastro tienen permitido acercarse al pequeño. Una vez que reciba el alta, será la Justicia -en base a las pericias que está haciendo el ETI- quien determine si el niño quedará al cuidado de su padre (le están realizando pericias).

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"Nunca supimos cómo era Fragapane con los chicos, porque ella nunca nos dejó ver nada. Lo único que queremos es cuidar mucho del hermanito de Mateo cuando salga del hospital. Es injusto que A. esté pagando los platos rotos por las cosas que no se hicieron antes. Ello sumado a todo lo que está teniendo que vivir por la muerte de un hijo, cuyo cuerpo está en la morgue y ni siquiera ha pedido recuperar ahora para que pueda descansar en paz", agregaron los familiares de A.