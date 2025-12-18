Sin guerra contra Venezuela: qué dijo Donald Trump en su tan esperado discurso

Sin mención a una supuesta guerra contra Venezuela como había dicho el periodista conservador Tucker Carlson , el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , pronunció este miércoles a la noche un discurso a la nación en el que trató de hacer un balance superlativo de su primer año de regreso al poder , exagerando sus logros en lo económico y respaldando su política migratoria y de defensa.

El mandatario abrió el esperado discurso repitiendo muchas de las cosas que dice durante sus intervenciones públicas casi diarias: atacó a los inmigrantes y al Gobierno de su predecesor, Joe Biden, y aseguró que en unos pocos meses EE.UU. ha "ido de lo peor a lo mejor" gracias a sus deportaciones , al cierre estricto de la frontera o al uso de los aranceles contra otros países.

Según Trump, los 11 primeros meses de su segundo mandato han traído los mayores "cambios positivos" de la historia y subrayó que "los salarios están subiendo más rápido que la inflación".

Las nóminas en EE.UU. vienen subiendo a un ritmo en torno al 4% este año, mientras que el incremento en los precios se sitúa más o menos en el 3%.

Sin embargo, esa diferencia marginal no alcanza a parte importante de la población estadounidense, cuyos bolsillos se resienten más y más con una inflación que principalmente viene dada, según la Reserva Federal, por los aranceles que Trump decidió implementar en abril pasado.

Aseguró además que en los próximos 12 meses en el país se inaugurarán 1.600 nuevas plantas de generación eléctrica que harán los precios de la luz bajen "drásticamente", una afirmación que llega en un momento en el que los ciudadanos de muchos estados están sufriendo agudos incrementos en sus facturas por el aumento en el consumo de energía de los centros de datos necesarios para el desarrollo de la inteligencia artificial.

El discurso de Trump: ni una mención a Venezuela

Trump también anunció que otorgará a 1.450.000 miembros de las Fuerzas Armadas un "bono especial", que ha dado en llamar "dividendo del guerrero", por valor de 1.776 dólares, cifra simbólica que se refiere al año de la fundación del país.

Fue prácticamente su única mención al Ejército después de que ayer dijera que Washington bloqueará todos los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela. En paralelo, el periodista conservador Tucker Carlson había fogoneado con que Trump anunciaría una guerra contra el país liderado por Nicolás Maduro, algo que generó gran expectativa mundial pero que nunca sucedió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WarClandestine/status/2001510354925527385?s=20&partner=&hide_thread=false Friendly reminder, that Tucker Carlson claimed that members of Congress were briefed that “a war is coming, and that it would be announced in the address to the nation tonight”.



Surprise! Tucker was wrong… again.



What’s remaining of Tucker’s credibility is soon to be gone. pic.twitter.com/ppUU91FVTc — Clandestine (@WarClandestine) December 18, 2025

El presidente estadounidense, que en septiembre ordenó un despliegue militar masivo en el Caribe con el objetivo de detener el tráfico de drogas que según él financia Caracas, aseguró ayer que el Ejecutivo de Venezuela robó yacimientos de crudo y activos estadounidenses, haciendo aparente referencia a las expropiaciones ejecutadas durante el Gobierno de Hugo Chávez.

A su vez, Trump dijo en los últimos días que EE.UU. pronto comenzará a realizar ataques en tierra sobre grupos narcotraficantes en territorio venezolano, aunque su propia jefa de Gabinete, Susie Wiles, admitió en una entrevista publicada ayer que el mandatario necesitaría de la autorización del Congreso para mover fichas en este sentido.