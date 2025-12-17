17 de diciembre de 2025 - 17:29

Cómo ubicar el espejo en el baño para elevar la energía, según el Feng Shui

La posición del espejo en el baño puede potenciar o bloquear el flujo de energía. El Feng Shui explica cuál es el lugar indicado para armonizar el ambiente.

Por Lucas Vasquez

Algunas veces se lo coloca frente a la puerta o alineado con el inodoro sin saber que estas posiciones pueden generar fugas energéticas. La práctica oriental recomienda ciertos ajustes simples que cambian por completo el ambiente.

Mantener el espacio equilibrado dentro del baño contribuye al bienestar cotidiano.

Cómo debe colocarse el espejo en el baño

Esta filosofía milenaria China indica que los espejos tienen la capacidad de multiplicar aquello que reflejan.

  • Por eso, la regla principal es evitar que apunten directamente hacia la puerta del baño. Cuando esto ocurre, la energía positiva ingresa y se escapa inmediatamente. Ubicarlo en una pared lateral permite que el flujo sea más suave y beneficioso.
  • También se desaconseja colocarlo frente al inodoro. Este punto es clave porque, según la filosofía oriental, el inodoro representa una zona de "descarga" y no debe duplicarse visualmente. Al reflejarlo, se genera la sensación simbólica de duplicar aquello que debería irse, lo que afecta la armonía del espacio.
  • En cambio, se recomienda elegir un lugar que refleje luz natural, plantas o elementos decorativos agradables. Esto no solo mejora la energía del baño, sino que lo hace visualmente más complaciente.

La altura ideal es aquella donde el reflejo queda centrado al rostro, lo que evita distorsiones y favorece la sensación de equilibrio.

Qué consejos adicionales elevan la energía del baño

Además de la ubicación del espejo, existen otras medidas que refuerzan el equilibrio general.

  1. Mantener la puerta del baño cerrada y la tapa del inodoro baja es una de las recomendaciones más conocidas dentro del Feng Shui porque evita la "fuga energética" relacionada con el agua.
  2. Incorporar plantas que toleren la humedad (potus o helechos), ayuda a purificar el ambiente. Estas especies no solo aportan color y vida, sino que actúan como filtros naturales de la energía del lugar, equilibrando los excesos.
  3. El uso de aromas suaves también potencia la atmósfera. Fragancias como lavanda, eucalipto o limón mantienen el baño fresco mientras generan calma.
  4. La iluminación es otra pieza fundamental: una luz cálida crea un ambiente más amable, mientras que luces demasiado frías pueden producir sensación de rigidez. Si es posible, combinar luz artificial con un punto de luz natural eleva aún más la energía.
Colocar el espejo en el baño, según los principios del Feng Shui, es un gesto simple que transforma la energía del ambiente siempre y cuando logre ubicarse de manera correcta.

