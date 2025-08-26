Qué son los códigos 11881 y 9875 en Netflix y qué películas o series desbloquea.

Netflix cuenta con combinaciones numéricas que permite a los usuarios acceder a lo “profundo” de su catálogo. La lista de los "códigos secretos".

Aunque muchos usuarios no lo saben, Netflix cuenta con un sistema de “códigos secretos” que permite acceder a miles de categorías ocultas dentro de su catálogo. Esta función, que tiene su origen en los inicios de la compañía cuando ofrecía alquiler de DVDs por correo, se mantiene vigente y hoy es una herramienta muy útil para explorar géneros y subgéneros más allá de las recomendaciones del algoritmo de la plataforma.

Más de 36.000 categorías disponibles Con estos códigos, es posible navegar por más de 36.000 categorías, que van desde géneros populares como acción o comedia hasta nichos mucho más específicos, como romances extranjeros, películas de terror psicológico o documentales de crímenes reales. De esta manera, se abre la posibilidad de descubrir títulos que no suelen aparecer en la portada principal de la aplicación.

Cómo usar los códigos secretos de Netflix Los usuarios pueden acceder a estas categorías de dos maneras:

Desde la aplicación : introduciendo el código en el buscador de Netflix, disponible en Smart TV, celulares o dispositivos de streaming.

: introduciendo el código en el buscador de Netflix, disponible en Smart TV, celulares o dispositivos de streaming. Desde un navegador web: modificando la URL e ingresando el código al final de la dirección “https://www.netflix.com/browse/genre/”.

El misterio de los códigos 11881 y 9875: qué desbloquea Existen cientos de códigos, pero estos dos son los únicos que no son apto para menores de edad. Con el 11881 aparece un catálogo de cine erótico y películas para adultos donde figuran títulos como 'Cincuenta sombras de Grey', '365 días', 'La chica de al lado' y 'El amante de Lady Chatterley', entre otros del mismo estilo.

Con el código 9875 se accede a una selección de true crime, donde destacan producciones como ‘El caso Watts, el padre homicida’, ‘MH370: El avión que desapareció’ y ‘Expedientes de lo inexplicable’. La lista de "códigos secretos" de Netflix Acción y aventuras Acción y aventuras bélicas: 2125

Acción y aventuras de espías: 10702

Aventuras: 7442

Clásicos de acción y aventuras: 46576

Comedias de acción: 43040

Películas asiáticas de acción: 77232

Películas de artes marciales: 8985

Películas del Oeste: 7700

Películas extranjeras de acción: 11828

Películas sobre cómics y superhéroes: 10118

Policiacas de acción y aventuras: 9584

Thrillers de acción: 43048 Series y docuseries Docuseries: 10105

Miniseries: 4814

Realities: 9833

Series bélicas: 25804

Series británicas: 52117

Series clásicas: 46553

Series coreanas: 67879

Series de acción y aventuras: 10673

Series de ciencia ficción y fantasía: 1372

Series de comida y viajes: 72436

Series de culto: 74652

Series de drama: 11714

Series de misterio: 436

Series de terror: 83059

Series cómicas: 10375

Series infantiles: 27346

Series juveniles: 60951

Series policíacas: 26146

Series sobre ciencia y naturaleza: 52780 Películas sobre deportes Artes marciales, boxeo y lucha libre: 6695

Comedias de deportes: 5286

Deportes y ejercicio: 9327

Documentales de deportes: 180

Dramas de deportes: 7243

Películas de baloncesto: 12762

Películas de baseball: 12339

Películas de boxeo: 1244

Películas de fútbol: 12549

Películas de fútbol americano: 12803 Netflix Películas románticas Comedias románticas: 547

Dramas románticos: 1255

Favoritas románticas: 502675

Películas románticas clásicas: 31273

Películas románticas independientes: 9916

Películas extranjeras románticas: 7153

Películas románticas sensuales: 35800

Románticas excéntricas: 36103 Documentales Documentales bélicos: 4006

Documentales biográficos: 3652

Documentales de ciencia y naturaleza: 2595

Documentales de música y conciertos: 90361

Documentales de viajes y aventuras: 1159

Documentales extranjeros: 516

Documentales históricos: 5349

Documentales sobre crímenes: 987

Documentales sobre deportes: 180

Documentales sobre política: 7018

Documentales sobre religión: 10005

Documentales socioculturales: 3675 Dramas De época: 12123

Dramas basados en hechos reales: 3653

Dramas basados en libros: 4961

Dramas bélicos: 11

Dramas biográficos: 3179

Dramas clásicos: 29809

Dramas de deportes: 7243

Dramas extranjeros: 2150

Dramas independientes: 384

Dramas juveniles: 9299

Dramas LGBTQ: 500

Dramas policíacos: 6889

Dramas políticos: 6616

Dramas románticos: 1255

Dramas sociales: 3947

Dramas sobre el mundo del espectáculo: 5012

Lacrimógenos: 6384 Animé Animé de acción: 2653

Animé de comedia: 9302

Animé de drama: 452

Largometrajes de animé: 3063

Animé de ciencia ficción: 2729

Animé de terror: 10695

Animé de fantasía: 11146

Series de animé: 6721 Si bien la lista de códigos es amplia, su efectividad depende de la región. Algunos títulos no están disponibles en todos los países, lo que limita el acceso a ciertos catálogos.