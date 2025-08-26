Aunque muchos usuarios no lo saben, Netflix cuenta con un sistema de “códigos secretos” que permite acceder a miles de categorías ocultas dentro de su catálogo. Esta función, que tiene su origen en los inicios de la compañía cuando ofrecía alquiler de DVDs por correo, se mantiene vigente y hoy es una herramienta muy útil para explorar géneros y subgéneros más allá de las recomendaciones del algoritmo de la plataforma.
Más de 36.000 categorías disponibles
Con estos códigos, es posible navegar por más de 36.000 categorías, que van desde géneros populares como acción o comedia hasta nichos mucho más específicos, como romances extranjeros, películas de terror psicológico o documentales de crímenes reales. De esta manera, se abre la posibilidad de descubrir títulos que no suelen aparecer en la portada principal de la aplicación.
Cómo usar los códigos secretos de Netflix
Los usuarios pueden acceder a estas categorías de dos maneras:
Qué son los códigos 11881 y 9875 en Netflix y qué películas o series desbloquea
Para utilizar los códigos hay que introducirlos en el buscador.
El misterio de los códigos 11881 y 9875: qué desbloquea
Existen cientos de códigos, pero estos dos son los únicos que no son apto para menores de edad. Con el 11881 aparece un catálogo de cine erótico y películas para adultos donde figuran títulos como ‘Cincuenta sombras de Grey’, ’365 días’, ‘La chica de al lado’ y ‘El amante de Lady Chatterley’, entre otros del mismo estilo.
Con el código 9875 se accede a una selección de true crime, donde destacan producciones como ‘El caso Watts, el padre homicida’, ‘MH370: El avión que desapareció’ y ‘Expedientes de lo inexplicable’.
La lista de "códigos secretos" de Netflix
Acción y aventuras
- Acción y aventuras bélicas: 2125
- Acción y aventuras de espías: 10702
- Aventuras: 7442
- Clásicos de acción y aventuras: 46576
- Comedias de acción: 43040
- Películas asiáticas de acción: 77232
- Películas de artes marciales: 8985
- Películas del Oeste: 7700
- Películas extranjeras de acción: 11828
- Películas sobre cómics y superhéroes: 10118
- Policiacas de acción y aventuras: 9584
- Thrillers de acción: 43048
Series y docuseries
- Docuseries: 10105
- Miniseries: 4814
- Realities: 9833
- Series bélicas: 25804
- Series británicas: 52117
- Series clásicas: 46553
- Series coreanas: 67879
- Series de acción y aventuras: 10673
- Series de ciencia ficción y fantasía: 1372
- Series de comida y viajes: 72436
- Series de culto: 74652
- Series de drama: 11714
- Series de misterio: 436
- Series de terror: 83059
- Series cómicas: 10375
- Series infantiles: 27346
- Series juveniles: 60951
- Series policíacas: 26146
- Series sobre ciencia y naturaleza: 52780
Películas sobre deportes
- Artes marciales, boxeo y lucha libre: 6695
- Comedias de deportes: 5286
- Deportes y ejercicio: 9327
- Documentales de deportes: 180
- Dramas de deportes: 7243
- Películas de baloncesto: 12762
- Películas de baseball: 12339
- Películas de boxeo: 1244
- Películas de fútbol: 12549
- Películas de fútbol americano: 12803
Películas románticas
- Comedias románticas: 547
- Dramas románticos: 1255
- Favoritas románticas: 502675
- Películas románticas clásicas: 31273
- Películas románticas independientes: 9916
- Películas extranjeras románticas: 7153
- Películas románticas sensuales: 35800
- Románticas excéntricas: 36103
Documentales
- Documentales bélicos: 4006
- Documentales biográficos: 3652
- Documentales de ciencia y naturaleza: 2595
- Documentales de música y conciertos: 90361
- Documentales de viajes y aventuras: 1159
- Documentales extranjeros: 516
- Documentales históricos: 5349
- Documentales sobre crímenes: 987
- Documentales sobre deportes: 180
- Documentales sobre política: 7018
- Documentales sobre religión: 10005
- Documentales socioculturales: 3675
Dramas
- De época: 12123
- Dramas basados en hechos reales: 3653
- Dramas basados en libros: 4961
- Dramas bélicos: 11
- Dramas biográficos: 3179
- Dramas clásicos: 29809
- Dramas de deportes: 7243
- Dramas extranjeros: 2150
- Dramas independientes: 384
- Dramas juveniles: 9299
- Dramas LGBTQ: 500
- Dramas policíacos: 6889
- Dramas políticos: 6616
- Dramas románticos: 1255
- Dramas sociales: 3947
- Dramas sobre el mundo del espectáculo: 5012
- Lacrimógenos: 6384
Animé
- Animé de acción: 2653
- Animé de comedia: 9302
- Animé de drama: 452
- Largometrajes de animé: 3063
- Animé de ciencia ficción: 2729
- Animé de terror: 10695
- Animé de fantasía: 11146
- Series de animé: 6721
Si bien la lista de códigos es amplia, su efectividad depende de la región. Algunos títulos no están disponibles en todos los países, lo que limita el acceso a ciertos catálogos.